Die perfekte Kopie ist eine Verbeugung vor dem Original. Mit dieser dummdreisten Behauptung versuchen sich fernöstliche Designplagiatoren stets herauszureden, wenn sie bei dem plumpen Versuch ertappt worden sind, eine fremde Idee zu kapern und für sich auszubeuten.

Plagiate gibt es nicht nur bei Produkten, sondern auch bei Begriffen. Man muss dafür nicht einmal nach Asien reisen, es reicht eine Autofahrt übers Land, wo an manchem Bauernhof Kartoffeln, Äpfel, Käse und Brot verkauft werden und das Ganze völlig korrekt "Hofladen" genannt wird. Ein Bauern(hof)laden eben.

Doch auch im Supermarkt gibt es den "Hofladen". So heißt eine neue Errungenschaft der Schwartauer Marmeladenwerke, wie einem Leser dieser Kolumne auffiel. Bei diesem "Hofladen" handelt es sich um Fruchtaufstrich im Glas, der angeblich "traditionelle Früchte" enthält. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher bezüglich der graduellen Unterschiede zwischen Fruchtaufstrichen, Marmeladen und Konfitüren. Dass die Schwartauer Marmeladenfabriken aber mit einem Hofladen in etwa so viel gemein haben wie ein Einkaufszentrum mit einem Tante-Emma-Laden, bescheinigt sich das Unternehmen praktischerweise selbst: "Pro Jahr stellen wir so viele Gläser Konfitüren her, dass wir damit, nebeneinander gelegt, die Entfernung zwischen Bad Schwartau und Sydney überbrücken könnten."

Wieder klaut ein Industriebetrieb ein Wort aus der heilen Welt und beraubt es seiner ursprünglichen Bedeutung. Denn: Was müsste das für ein Hof sein, auf dem so viele Obstbäume und -sträucher wachsen? Ich bezweifle auch, dass in den Schwartau-Fabriken Hundertschaften alter Bäuerinnen per Hand gepflückte Beeren liebevoll einkochen. Es wäre hier wohl treffender, von Recycling- statt von Bauernhöfen zu sprechen.