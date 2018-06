Das Geschäft mit der Weisheit ist ein gefährliches, denn niemand hat sie gepachtet. Schon gar nicht Autoren populärer Sachbücher. Ihr Job ist nämlich vor allem das Sammeln von Altbekanntem und seine Neukonfektion – auf dass ihre Leserinnen und Leser den Eindruck bekommen, sie seien mit Einsichten gebenedeit.

Meister dieses lukrativen Faches sind der 47-jährige Schweizer Rolf Dobelli und der 53-jährige amerikanisch-libanesische Philosoph und Ökonom Nassim Nicholas Taleb. Beide haben mit ihren Büchern die Spitzen der Bestsellerlisten erobert, Ersterer mit Die Kunst des klaren Denkens im deutschsprachigen, Letzterer mit Der schwarze Schwan (beide bei Hanser) im angelsächsischen Raum. Mit dem Unterschied, dass Taleb einen globalen Begriff geprägt hat. The black Swan steht heute für mächtige Zufallsereignisse, seine Bücher sind ein Frontalangriff auf die Berechenbarkeit der Zukunft. Mithilfe dieses Begriffs hatte Taleb schon 2007 wichtige Aspekte der Finanzkrise vorausgesehen.

Die beiden Brüder im Geiste waren zehn Jahre lang befreundet, auch weil sie sich gegenseitig nützten. Professor Taleb gab Dobelli die höheren Weihen, indem er mit ihm zusammen auftrat und seine Bücher öffentlich lobte – offenbar aber, ohne sie gelesen zu haben. Und Dobelli ließ Taleb im Gegenzug auf seiner Konferenz "Zurich Minds" auftreten und interviewte ihn für mehrere Printmedien, auch für diese Zeitung, in der er ebenfalls eine monatliche Kolumne schrieb.

Seit vergangener Woche aber ist das Verhältnis der beiden, das wohl am besten als Arbeitsbeziehung zu beschreiben ist, beendet. Nassim Taleb hat auf seiner Website unter dem Titel Der Fall Rolf Dobelli und dem Absingen wüster Beschimpfungen seinen einstigen Vertrauten in 23 Punkten des Diebstahls an seinem geistigen Eigentum bezichtigt. Ihm war die englische Ausgabe von Die Kunst des klaren Denkens vor Augen gekommen, ein Buch, das die beiden allerdings schon im Mai auf Einladung des Schweizer Konsulats in New York präsentiert hatten. "Ich bin aus allen Wolken gefallen. Warum hat er mir das damals nicht ins Gesicht gesagt? So etwas macht man doch unter Autoren nicht öffentlich", sagt Rolf Dobelli.

Schaut man sich die Vorwürfe Talebs an, zerfallen die meisten von ihnen zu Staub, ja sie erweisen sich gar als Bumerang für ihren Urheber. In einigen Fällen hat nämlich auch Taleb seine Quelle nicht genannt, einmal bezichtigt er Dobelli, "seine" Idee der via negativa, ein 2000 Jahre altes theologisches Verfahren, paraphrasiert zu haben; ein andermal verschweigt er die Studie, die eruiert haben will, dass 84 Prozent der Franzosen sich für überdurchschnittlich gute Liebhaber halten. Und keiner der beiden hat als Erster erzählt, wie Michelangelo dem Papst die Entstehung seines David schildert – wenn auch beide so tun. Durch den öffentlich ausgetragenen Streit wird klar, dass beide Autoren wissenschaftlichen Standards nicht genügt haben.

Aber in drei Fällen hat Dobelli nachweislich bei Taleb abgeschrieben oder seine Gedanken paraphrasiert, ohne Quellenangabe. Das wäre noch hinzunehmen gewesen, weil der Schweizer den Ökonomen ansonsten ganze dreißig Mal in seinem Buch zitiert. Aber nun haben, zu Dobellis Unglück, auch noch die amerikanischen Psychologie-Professoren Christopher Chabris und Daniel Simons öffentlich gemacht, dass der Schweizer fünf Textstellen aus ihrem Bestseller The Invisible Gorilla (Piper Verlag) aus dem Jahre 2011 kopiert hat – was Dobelli nicht abstreitet. Er gelobt stattdessen Besserung und versucht so, die Dinge zu beruhigen: "Ich habe meine Verlage selbstverständlich sofort gebeten, diese Unterlassungen bei den nächsten Auflagen meiner Bücher zu korrigieren."

Ist alles also ein persönliches Hickhack unter Brüdern im Geiste? Nein. Wir Leserinnen und Leser haben ein bisschen an Ehrfurcht eingebüßt vor diesen Männern, die sich in Verlagsankündigungen als "Großdenker" titulieren lassen. Das kann uns nur guttun.