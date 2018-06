Bitte, ich muss in Fahrtrichtung sitzen, sonst wird mir schlecht! Können wir die Plätze tauschen?" Eine klare Ansage, eine höfliche Bitte – und doch steigt mein Puls. Ganz so einfach möchte ich meinen Sitzplatz in der Bahn nicht hergeben. Mein Platz ist mein Revier; die Grenzen sind mit Tasche, Zeitung und Laptop markiert. Kommt jemand und macht es mir streitig, und sei es mit einer Reservierung, dann knurrt der Steinzeitkerl in mir.

Außerdem kann ich auf das Richtungsargument geradezu allergisch reagieren. Aber manchmal fehlt mir schlicht die Angriffslust, und ich knicke spontan ein. Die junge Frau, mit der ich schließlich den Platz getauscht habe, möchte sich nachträglich erklären: "Mir wird beim Rückwärtsfahren sofort schwindelig. Ich werde erst weiß und später grün im Gesicht, schlimmstenfalls muss ich zur Toilette rennen." Und sie fügt an, was viele zwanghafte Vorwärtsfahrer herunterbeten können wie einen Abzählvers: Im Innenohr sitze das Gleichgewichtsorgan; wenn dieses eine Rückwärtsbewegung erkenne, während die Augen eine Vorwärtsbewegung feststellten, dann drehe das Gehirn durch.

Falls diese Erklärung stimmt, bin ich ein grober, unsensibler Klotz. Denn ich fahre, sofern Zugbelegung oder Reservierung es zulassen, sehr gern rückwärts.

Über Übelkeit im Zug wird geklagt, seit es die Eisenbahn gibt. Wegen der teuflischen Geschwindigkeit von mehr als 30 Stundenkilometern fürchteten frühe Zuggäste das "Delirium furiosum" oder generell die "Eisenbahnkrankheit". Und diese Furcht hat offenbar überlebt. Jedenfalls ist sich die Bahn der Vorwärtsfahrer-Problematik durchaus bewusst. Viele Kunden, die einen Sitzplatz reservieren wollen, möchten nämlich, ob online oder am Schalter, "in Fahrtrichtung" buchen. Lange wurde bei der Bahn über Abhilfe gegrübelt. Im vergangenen Jahr schien sie sogar fast erreicht, denn inzwischen kann man für einige ICE im Internet Wunschplätze nach Waggongrundriss buchen. Nur blieb die Fahrtrichtung schließlich aus den Wahlmöglichkeiten ausgeklammert. Aus zweierlei Gründen: Erstens verkehren Züge allzu oft unplanmäßig "in umgekehrter Wagenreihung". Und zweitens gibt es noch immer die von Vorwärtsfahrern gehassten Sackbahnhöfe. Fährt man über Leipzig, München oder Frankfurt, dann ändert der Zug dort die Fahrtrichtung, und was vorwärts war, ist auf einmal rückwärts. Dass der Vorwärtsfahrer dem Projekt Stuttgart 21 Sympathien entgegenbringt, ist nachvollziehbar.

Kontrollfreaks müssen auch im Zug versuchen, Herr der Lage zu bleiben

Die historisch einmalige Chance, das Problem des Fahrtrichtungswechsels für alle Zeiten aus der Welt zu schaffen, ließ die damalige Reichsbahn ungenutzt verstreichen: Der propellergetriebene "Schienenzeppelin", der Anfang der dreißiger Jahre als Prototyp auf der Strecke Hamburg–Berlin 230 Stundenkilometer erreichte, konnte nämlich gar nicht rückwärtsfahren. Allerdings kam das Modell über den Probebetrieb nie hinaus. Einige der wenigen Lösungen für Vorwärtsfahrer bietet heute der Regionalverkehr, aber ausschließlich bei sogenannten Stammgästen. Wer Pendler auf der Strecke Rostock–Hamburg ist, kann sich zum Beispiel für einen bestimmten Zug einen Stammplatz in Wunschrichtung reservieren lassen. Ansonsten bringt die Suche nach "vorwärts" auf der Bahn-Website einen Hinweis auf die Salzwiesen an der Elbe ("Vorwärts Marsch!"). Das Stichwort "rückwärts" führt zu "Wandern in der Schweiz" ("Wenn Sie einem Bären begegnen, machen Sie mit ruhiger Stimme auf sich aufmerksam und ziehen Sie sich langsam zurück!"). "Übel" dagegen liefert Hinweise auf die Transportpflicht gegenüber übel riechenden Personen.

Doch wird die Bahn tatsächlich aufgrund neurologischer Beschwerden ihrer Kunden das Reservierungssystem umstellen und alle Sackbahnhöfe abschaffen müssen? Mitnichten! Es würde reichen, Fahrgästen mit der entsprechenden Schwindelfurcht eine Therapie anzubieten. Denn der neurologische Ansatz ist aus psychologischer Sicht eine reine Schutzbehauptung. Ich als Vielfahrer habe jedenfalls bisher keinen einzigen weiß- oder grüngesichtigen Toilettenrenner gesehen. Das wundert mich nicht wirklich, denn in Wahrheit steckt hinter dem Vorwärtsfahrzwang wohl etwas ganz anderes als ein verpeiltes Gehirn.

Nach genauerer Befragung der jungen Frau mir gegenüber im Zug gesteht auch sie: Eigentlich sei es eine beherrschende, allumfassende Kontrollsucht, die es ihr unmöglich mache, rückwärts unterwegs zu sein. Als Kontrollfreak müsse sie auch im Zug versuchen, Herrin der Lage zu bleiben. Diesen Eindruck vermittele ihr nur der Blick nach vorn – auf das, was jeden Augenblick aus der Zukunft auf sie zukomme.

Wäre es erlaubt, so würden sich womöglich alle ähnlich gepolten Bahnreisenden um den Lokführer drängeln. Nicht nur des Ausblicks wegen, sondern auch im vagen Gefühl, von der Zugführerkabine aus die Bahn und somit ihr persönliches Geschick zumindest theoretisch weiterhin in der Hand zu haben. Was für einen Beifahrer im Pkw gerade noch gelten mag, ist im Zug natürlich reines Wunschdenken.

Wie gut hat es dagegen der passionierte Rückwärtsreisende. Voller Vertrauen in die Fähigkeiten des Lokführers und in die Infrastruktur der Bahn lässt er seine Blicke aus dem Fenster hinaus auf das schweifen, was gerade eben vorübergeht. Statt ständig mit latenter Furcht in die Zukunft zu schauen, betrachtet er ruhig die jüngste Vergangenheit. Nur er kann sich, indem er das auf ihn zu Kommende, das ohnehin Unabänderliche akzeptiert, wirklich bei der Fahrt entspannen. Nebenbei darf er sich in der Sicherheit wiegen, dass im Falle eines Unfalls zuallererst die Vorwärtsfahrer durch die Gegend fliegen. Er selbst wird bloß in seinen Sitz gepresst. Darum achtet er bei der Auswahl seines Sitzplatzes vor allem darauf, wer ihm gegenübersitzt. Die betreffende Person könnte schließlich irgendwann auf seinem Schoß landen.