Dass Bushido ein Mann mit vielen Gesichtern ist, hat er hinlänglich bewiesen. Kaum hat man das eine zur Kenntnis genommen, kehrt er auch schon ein anderes hervor. Vom Aggro-Rapper zum Kuschelmonster zum Memoirenverfasser und bei Bedarf auch zurück: Bushido ist ein Erfolgsroman, der in immer neuen Kapiteln die Geschichte vom Aufstieg eines Jungen aus kleinen Verhältnissen erzählt. Erst der vom stern angehängte Epilog Bushido und die Mafia hat seiner Karriere im Frühjahr einen leichten Abwärtsdrall verpasst. Im Sommer brachte sich der Sänger mit gerappten Morddrohungen gegenüber Berliner Politikern zurück in die Schlagzeilen. Nun liegt sein neues Buch in den Läden.

"Dieses Buch ist ein Gesprächsangebot", schreibt er gewohnt breitbeinig im Vorwort zu dem Werk, das er in Kooperation mit dem Berliner Hip-Hop-Impresario Marcus Staiger verfasst hat. Als Rechtfertigungsmanöver will er seine Streitschrift Auch wir sind Deutschland nicht verstanden wissen, nein, Bushido hat sich Gedanken über "dieses sperrige Wort Integration" gemacht. Jetzt erhebt er seine Stimme im Namen derer, die sonst nur in Statistiken auftauchen, auf Arbeitsämtern herumhängen, in Dönerbuden und Vetternverhältnissen vor sich hin wirtschaften. Zur Bekräftigung hat er seinen Nom de Guerre ausnahmsweise zu Hause gelassen und spricht als Staatsbürger Anis Mohamed Youssef Ferchichi.

Die gute Nachricht: Der neue Bushido liest sich mit Gewinn. Statt ein weiteres Mal seine Erfolgsgeschichte breitzutreten, behandelt er seinen Fall exemplarisch. Man erfährt, wie es sich von innen anfühlt, als Sohn einer deutschen Mutter und eines tunesischen Vaters von beiden Seiten beargwöhnt zu werden, man bekommt eine Vorstellung davon, was es bedeutet, in Berlin aufzuwachsen, als Teil einer Schicht, die unter der Floskel "bildungsfern" geführt wird, man begreift etwas von den Dynamiken, die entstehen, wenn Verlierer mit Verlierern zusammenhocken und am Ende eine Abwärtsspirale entsteht, aus der kein Sozialarbeiter einen Ausweg weiß.

Es ist ein Anti-Sarrazin, der hier ins Rennen um Aufmerksamkeitswerte geschickt wird. Sarazzin behauptet, Migranten seien faul und dumm? Bushido hebt ihren Erfindungsreichtum hervor. Sarazzin kommt mit den Genen an? Bushido redet die gesellschaftliche Seite stark. Sarrazin hat Angst vor dem großen bösen Islam? Bushido bricht ihn auf seine Alltagsrealität herunter. Während Thilo Sarrazin ressentimentzerfressen einem Land hinterherschreibt, das es längst nicht mehr gibt, outet Bushido sich als Repräsentant eines neuen, in die Zukunft blickenden Deutschland.

Das Buch ist eine Argumentationshilfe für Einwanderer der zweiten und dritten Generation: Leute, die Deutsche sind, aber immer noch als Ausländer behandelt werden. Unter der Formel "Deutschland schafft das" wirbt Bushido für ihre Sache, macht allen "Kanaken", die noch immer parallelgesellschaftlich vor sich hin dämmern, Feuer unterm Hintern ("Lernt verdammt nochmal diese Scheißsprache!") und nimmt dabei sogar die rhetorische Nähe zu scheinbar Bushido-fernen Figuren wie Margot Käßmann in Kauf ("Ich denke, letztendlich geht es auch um unsere Ängste"). Ziele erfordern eben Koalitionen. Was die unmittelbar politische Seite anbelangt, steht Bushido ohnehin ganz auf der Seite des Fortschritts: Er plädiert für eine Reform des Staatsbürgerrechts und höhere Investitionen auf dem Bildungssektor. Das alles ist gut, richtig und wichtig, und doch stimmt die Lektüre nur bedingt froh. Das Problem an Bushido liegt nicht in der mangelnden Fähigkeit, aufgeklärte Positionen zu besetzen. Das Problem an Bushido ist Bushido.

In den zehn Jahren, die seine Karriere andauert, hat er so viele Rollen gespielt, dass man ihm nicht mehr jede auf Anhieb abkauft. Trotz seiner Wandlungsfähigkeit ist er nämlich auf eine überraschende Weise stets mit sich selbst identisch geblieben. Man könnte sagen: Er hat sein Geschäftsmodell diversifiziert, ohne den Markenkern darüber infrage zu stellen. Vom Darstellerischen her ist das eine beachtliche Leistung. Bushido ist ein Meister in der Kunst, immer genau die Facette seiner Persona nach außen zu kehren, die ihm am meisten nützt, mal den bedrohlichen Halbaraber, mal den selbst ernannten Integrationsbeauftragten. Vielleicht hat die Mehrheitsgesellschaft ihm deshalb bisher noch jede Eskapade verziehen: In seiner Hoppla-jetzt-komm-ich-Manier ähnelt er genau jenem Bild des Ellenbogendeutschen, der sich in seiner Weltanschauung ungern selbst hinterfragt. So bringt man es nach oben, beweist aber auch ein ausgesprochen funktionales Verhältnis zur Öffentlichkeit.

In seiner Rolle als politischer Kopf muss vieles Widersprüchliche unter einen Hut passen. Bushido teilt nach allen Richtungen hin aus, ist aber in eigener Sache ausgesprochen ehrpusselig. Er will nichts mit der Mafia zu tun haben, sieht es aber als Wettbewerbsvorteil an, wenn die Leute vor ihm und seinen Freunden Angst haben. Schließlich schwärmt er "für die Annehmlichkeiten und die Herzlichkeit", die ihm in Deutschland zuteil geworden sind, hält es aber noch immer für ein Kavaliersdelikt, mit schwulen- und frauenfeindlichen Raps für Schlagzeilen zu sorgen. Araber sind nun mal ein bisschen impulsiv. Wer das für bare Münze nimmt – selber schuld.

Eine Zeit lang mag sogar das seine Berechtigung gehabt haben. Die historische Leistung des Berliner Gangsta-Rap, aus dem Bushido hervorgegangen ist, besteht darin, dass unberufene Subjekte sich zu Wort meldeten und in Riesenbuchstaben den Schrecken der Großstadt an die Wand malten. Es war ein Geschäft auf Gegenseitigkeit: Die Mehrheitsgesellschaft wollte sich gruseln, und sie bekam, was sie wollte. Inzwischen leben wir aber im Jahr 2013, aus der deutschen Nationalmannschaft ist eine Internationalmannschaft geworden, Migranten kandidieren für den Bundestag, wir haben ein Antidiskriminierungsgesetz, und bis die Schwulenehe sich durchsetzt, ist es bloß noch eine Frage der Zeit. In dieser Situation ernst genommen werden zu wollen, setzt die Fähigkeit voraus, andere nach den gleichen Maßstäben zu behandeln, die man für sich selbst in Anspruch nimmt.

Ob Bushido das verstanden hat? Bislang bleiben gewisse Vorbehalte in Sachen Glaubwürdigkeit und Haltung. Vielleicht ist aber auch alles bestens, und der Provokateur Bushido wird in Zukunft vom Staatsbürger Anis Ferchichi in Schach gehalten. Entwicklungsfähig ist er ja.