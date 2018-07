Der Rahmen war der Rolle des Redners angemessen. Ein Prunksaal im Prunkhotel Victoria Jungfrau in Interlaken. Aber schon der zackige Schritt, mit dem der Bundespräsident die zwei, drei Stufen aufs Podium nahm, machten jedem der anwesenden Verleger und Journalisten klar: Hier will einer mal etwas loswerden.

Angestachelt hatte ihn sein Vorredner Hanspeter Lebrument, der Bündner Präsident der Schweizer Verleger. Auch er wollte offenbar mal etwas sagen. Dass nämlich die Schweizer Medien immer besser geworden, dass aus "Dilettanten" "professionelle Journalisten" geworden seien, dass dieses Gerede von Wissenschaft und Politik über die abnehmende Qualität der Zeitungen "einfach Blödsinn" sei.

Der eine Präsident hatte dem anderen Präsidenten also mit seiner Wahl der Worte die Wahl der Waffe angeboten: den verbalen Flammenwerfer. Und für so eine Gelegenheit ist sich Ueli Maurer, der kürzlich den Gesamtbundesrat in Panzer gesteckt hat, nie zu schade. Besonders nicht, wenn es um die Medien geht. Nach seiner Brandrede wird er Zuhörenden sagen: "Die schreiben seit 20 Jahren, ich sei ein Idiot. Jetzt habe ich es ihnen mal heimgezahlt."

Und so sah Maurers Rache aus: Die Schweizer Medien litten "unter einer selbst verfügten Gleichschaltung", sie würden eigentlich alle dasselbe schreiben und "Glaubensbekenntnisse" vertreten wie etwa diese: "Der Klimawandel ist dem Menschen anzulasten", "Atomenergie ist böse, Alternativenergien sind gut", "Die Schweiz ist immer im Unrecht. Die Vorwürfe an unser Land sind richtig". Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass Ueli Maurer eine Rede in eigener SVP-Sache hielt. Er ist der Ansicht, seine Positionen und die seiner Partei würden zu wenig Widerhall in der veröffentlichten Meinung finden – was nachweislich falsch ist. Die Exponenten seiner Bewegung werden täglich zu Genüge zitiert und interviewt. SVP-Positionen sind bei vielen Politikern und Journalisten Mainstream geworden.

Trotzdem ist es das gute Recht Maurers, die Dinge anders zu sehen. Die Buhrufe und Pfiffe, die gegen Ende seiner Rede in den hinteren Reihen des Saals einsetzten, waren verfehlt – und vor allem Ausdruck einer Branche, die in ihrer Selbstsicherheit tief erschüttert zu sein scheint. Wer aus dem Hinterhalt gebuht hat, leistete dem wütenden Bundespräsidenten bloß Schützenhilfe.