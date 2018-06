wurde am 10. März 1936 im schweizerischen Visp geboren. Mit zwölf Jahren begann er eine Karriere als Hotelangestellter, er wirkte unter anderem als Liftboy, Portier und "Mädchen für alles". Später studierte er in Lausanne Volkswirtschaftslehre, er spielte aktiv Fußball, unter anderem in der höchsten Amateurliga. 1975 trat Blatter in den Dienst der Fifa ein, zunächst als Direktor für Entwicklungsprogramme, dann als Generalsekretär, und seit 1998 als Präsident des Weltfußballverbandes. Seine vierte Amtszeit läuft noch bis zum Jahr 2015.