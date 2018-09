"Mit verbundenen Augen sieht man nichts", erklärt der Seminarleiter. Vor ihm stehen zwölf Leute, die sich für ein Wahrnehmungsseminar angemeldet haben. "Damit Sie dies nicht nur in ihren Köpfen wissen, sondern auch in ihrem Körper fühlen, werde ich nun die Gruppe in zwei Hälften teilen und einer Hälfte die Augen verbinden, aber so, dass niemand weiß, wer von den anderen die Augen verbunden hat und wer nicht."

Gesagt, getan. Als alle wieder im Raum sind, fragt der Seminarleiter: "Martin, hat Frederik verbundene Augen?" – "Nein", antwortet der. So geht es weiter: Sabine zu Melanie: "Nein." Melanie zu Sonja: "Nein." Frederik zu Sabine: "Nein." Tanja zu Eduard: "Nein." Marco zu Jean-Christoph: "Nein." Boris zu Eric: "Nein." Sonja zu Boris: "Nein." Tina zu Martin: "Nein." Eduard zu Tanja: "Nein." Jean-Christoph zu Marco: "Nein." Nur Eric sagt, dass Melanie die Augen verbunden hat.

"Sie merken, dass die, die sehen konnten, die Wahrheit gesagt haben, während die, denen die Augen verbunden waren, raten mussten!", erklärt der Trainer die Quintessenz der Übung.

Können Sie trotz ratender Teilnehmer herausfinden, wer die Augen verbunden hatte?

Lösung aus Nr. 37:

Waagerecht:

A 15 C 1184 G 179 H 184 I 19 J 19 K 93 L 699211 O 1416 P 99 Q 429 R 987;

Senkrecht:

A 1116 B 579942 C 191 D 119269 E 88 F 443 K 91 M 919 N 197 O 14 P 98