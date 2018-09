Alle paar Jahre geht ein Karriere-Beben durch die deutschsprachige Theaterlandschaft, es beginnt oben im System und erschüttert dann die Basis. Zuletzt war das 2009 so, als an etlichen Theatern (Wien, Hamburg, Zürich, Dresden, Berlin, Hannover) die alten Intendanten ab- und neue Chefs anrückten und sich im Schatten der Machtwechsel viele Ensembles austauschten oder neu mischten. Jetzt, vier Jahre später, ist wieder eine mittlere Umwälzung im Gang, und zwar an diesen Orten:

In Weimar am Nationaltheater hat bereits der neue Intendant Hasko Weber, der vom Staatstheater Stuttgart kam, seine erste Spielzeit eröffnet. Nach Stuttgart wechselt vom Berliner Gorki Theater Armin Petras (Saisonstart in Stuttgart: 25. Oktober), dessen Job in Berlin nun die Theatermacherin Shermin Langhoff übernimmt (Saisonstart am Gorki: 8. November). Aus Köln ans Hamburger Schauspielhaus wechselt die Intendantin Karin Beier (Saisonstart: 15. November), während in Köln der Regisseur Stefan Bachmann die Rolle des Schauspielchefs spielen wird (Auftakt: 27. September). Am Schauspiel Leipzig beginnt Enrico Lübbe, der zuletzt Schauspieldirektor in Chemnitz war (Auftakt: 3. Oktober).

Intendantenwechsel bedeuten fürs gemeine Bühnenvolk oft Umzug in eine andere Stadt, Trennung von Familie und Soziotop, für manche auch: Rauswurf und vorübergehende Arbeitslosigkeit beziehungsweise Aufschlag in der "freien" Künstlerszene. Denn wer nicht unkündbar ist und wer auch nicht zu einer bestimmten "Intendantenfamilie" gehört und also nicht mit dem Chef ergeben hinzieht zum neuen Wasserloch, der ist in Gefahr, allein in der Steppe zurückzubleiben. Die Beweglichkeit der Theaterszene hat einen hohen Preis: die Existenzangst all derer, denen sie ihre Lebendigkeit verdankt.

Im jüngst erschienenen Jahrbuch des Fachblattes Theater heute sprechen drei der oben erwähnten Intendanten, Karin Beier, Stefan Bachmann und Armin Petras, über ihre gesellschaftliche Rolle und über die Funktion eines modernen Stadttheaters.

Petras sagt: "Im Endeffekt ist Theater ein ganz feudalistisches System, das spitz auf eine einzige Figur zuläuft." Und diese Figur müsse man darstellen, mit mehr oder weniger Genuss. Er selbst habe daran weniger Freude, er sei kein Alphatier, eher ein "Nummer-eins-Darsteller".

Die Angst, die den Schauspieler begleitet, ist auch den befragten Intendanten bekannt, allerdings auf ökonomisch-sozial höherem Niveau. Stefan Bachmann sagt: "Die Utopie beim Theatermachen – und gleichzeitig der ewige Kampf – ist die Überwindung der Angst, übrigens auch in der Gruppe. Man kommt zusammen, fängt eine Produktion an, niemand weiß, wohin es geht. Da stehen viele Ängste im Raum. Und die so langsam abzuleiten, das ist für mich die spannende Herausforderung. Aber wenn die Angst wirklich kommt, dann gute Nacht. Dann ist es für mich zumindest vorbei."

Nun geht sie los, die Spielzeit 2013/14. Armin Petras bringt aus Berlin viele seiner Schauspieler mit nach Stuttgart. Er sagt über seinen Anfang im deutschen Süden: "Ich freue mich total, diese ganzen Verrückten nach dem Sommer an einem anderen Ort wiederzusehen und in diesem großen dunklen Theaterloch zu verschwinden."

Was für ein schöner Satz zum Saisonstart. Die schönste Tageszeit, die Theaternacht, kann also beginnen.