Als ich klein war, habe ich mir oft vorgestellt, dass wir Kinder in riesigen transparenten Gummibällen herumlaufen könnten, die uns beschützen. Es gab damals bei uns in der Gegend häufig Verkehrsunfälle mit Kindern. Meine Mutter warnte mich immer: Sei vorsichtig, damit bloß nichts passiert. Da hatte ich die Idee mit den Bällen. Wenn ein Auto dagegenführe, dachte ich mir, könnte einem nichts passieren. Eine schützende Haut, gleichzeitig sehr elastisch. Und immer in Bewegung. Ich habe mir das sehr lustig vorgestellt. In der Schule oder im Kindergarten würden wir natürlich aus dem Ball heraussteigen. Da wäre auch kein Platz für so viele Bälle.

Die Straßen waren eigentlich gar nicht stark befahren, aber wir Kinder spielten viel draußen, manchmal eben auch auf der Straße. Ich bin in der Nähe von Gummersbach aufgewachsen. Eine ländliche Gegend, wo wir als Kinder alle Freiheiten hatten. Es gab viele Wälder und Wiesen, meine Freunde und ich haben den ganzen Tag draußen rumgetobt. Wir hatten einfach die Freiheit und die Natur – das Beste, was man als Kind haben kann.

Meine Mutter ist Künstlerin, sie hat meiner Fantasie nie Grenzen gesetzt, und so wurde ich ein ziemlich kreatives Kind. Ich habe mir immer wieder erträumt, dass meine Eltern so lange wie möglich leben. Ich wollte sie einfach für immer haben. Damals wünschte ich mir, dass ein Medikament erfunden würde, das dafür sorgt, dass meine Eltern niemals krank werden. Wir würden einfach für immer das tun, was uns allen am meisten Spaß macht: als Familie zusammen sein, spazieren gehen, all diese kleinen Dinge. Der Sonntagnachmittag war bei uns immer eine Zeit für die Familie: Kaffee und Kuchen, Spiele spielen. Ich stellte mir vor, dass es später immer noch genauso sein würde.

Mein Vater hat immer hart gearbeitet. Ich habe ihn nicht so viel zu sehen bekommen. Aber er hat alles getan, damit ich Tennis spielen kann. Von morgens um neun bis abends um zehn stand er selbst auf dem Tennisplatz und gab Trainerstunden. Meine Mutter arbeitete im Tennis-Shop.

Bei uns ist der Sonntag immer noch der beste Tag der Woche. Man kann innehalten, über die vergangene Woche sprechen oder über Dinge, die man vorhat. Darüber, was man erlebt hat, was man besser machen möchte. Es gefällt mir, dass sonntags in Deutschland fast alles geschlossen ist. In Ländern, wo die Geschäfte immer offen haben, geht dieser Familientag verloren.

Inzwischen habe ich schon einige Höhen und Tiefen erlebt und mich immer wieder nach vorn gekämpft. Die Kraftquelle dafür liegt in meiner Familie. Die steht immer hinter mir, egal, was passiert. Dieser Zusammenhalt ist wie ein großer Ball um uns herum.

Meine Eltern sind fast immer bei mir, auf Reisen und bei den Turnieren. Von all den tollen Städten und Ländern sehen sie meist mehr als ich. Beim Match sitzen sie in der Spielerbox, das war auch in Wimbledon so. Dort zu gewinnen ist natürlich immer noch mein größter Traum. In Wimbledon habe ich noch eine Rechnung offen.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio