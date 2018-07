Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik als PDF herunterzuladen. © Maren Amini/Christian Heinrich

Gibt es zuwenig Ärzte in Deutschland? Eigentlich nicht: Auf 645 Bundesbürger kommt ein niedergelassener Mediziner. Allerdings unterscheiden sich die Zahlen zwischen Groß- und Kleinstädten, zwischen Ballungsräumen und flachem Land gewaltig. So muss im fränkischen Kreis Bamberg jeder Arzt 1163 potenzielle Patienten versorgen.

Der Grund für die Diskrepanz: Es liegt vor allem am Nachwuchs. Die meisten frisch gebackenen Mediziner wollen im Krankenhaus arbeiten oder in einer der lukrativen Facharzt-Branchen. Ganz am Ende der Beliebtheitsskala steht die Position als Hausarzt auf dem Land. Auch ausländische Ärzte drängen hauptsächlich in die gut ausgestatteten Kliniken. Die Folge: Die niedergelassene Ärzteschaft ist überaltert, es ist nicht genug Nachwuchs für die 50.000 Stellen da, die in den nächsten Jahren frei werden.



Weitere Infografiken der Serie "Wissen in Bildern" finden Sie hier.