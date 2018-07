Lieber Herr Dr. Rüdiger Grube, Sie sind derzeit unser Bahnchef und haben viel Ärger. Was wir Sie diesmal fragen möchten: Viele Zugführer erzählen uns, dass es beim ICE-T zuweilen Probleme mit den Elektromotoren gibt. Dann schaltet der Zugcomputer wegen "verminderter Antriebsleistung" ungebeten auf Langsamfahrt, er zockelt durch die Landschaft und sammelt Verspätungsminuten wie ein Weltmeister. Lieber Herr Grube, haben Sie da ein neues Problem? Wissen Sie von diesen Müdigkeitsanfällen, oder sollen die Kollegen vom Spiegel das einmal für Sie recherchieren? Wir persönlich finden eine verminderte Antriebsleistung übrigens ganz menschlich. Viele Mitbürger leiden an dieser Krankheit, das ist ein weitverbreiteter Virus, aber wir wussten gar nicht, dass der Erreger auch auf einen ICE überspringen kann. Gerade stellen wir uns vor, wie wir im Flugzeug sitzen und der Kapitän in unfallfreiem Deutsch sagt: "Leider fliegt unser Airbus 380 mit stark verminderter Antriebsleistung. Wir erreichen Kuala Lumpur heute neunzig Minuten später. Wir danken für Ihr Verständnis." Klingt komisch, kommt aber im Luftverkehr praktisch nie vor, bei der Bahn aber öfter. Vielleicht könnte der Zugführer einmal versuchen, die ICE-Motoren zu reparieren und das lose Kabel zwischen Gestellmotor und Ritzelwelle wieder festlöten. In dem Ratgeber Löten leicht gemacht lesen wir, dass der Zugführer dafür unbedingt ein Qualitäts-Gerät verwenden sollte, das in den Farben grau oder mausgrau in jedem Baumarkt käuflich zu erwerben ist. Nach dem Erreichen der Betriebstemperatur führt der Zugführer die Qualitäts-Lötspitze behutsam an das ICE-Kabel heran und fixiert es achsseitig an der von Siemens vorgesehenen Stelle. Hier noch ein Tipp: Bitte Plus und Minus nicht verwechseln, sonst kommt der Zug vor Erreichen des Zielbahnhofs auf voller Länge zum Erliegen! Nach jeder Reparatur sollte die Lötspitze auf einer hoffentlich funktionsfähigen Fahrgasttoilette mit einem Schwamm gereinigt werden. Normale Haushaltsschwämme aus dem Bordbistro sind dafür leider nicht geeignet. Lieber Herr Grube, gestatten Sie uns noch eine zarte Wissensfrage: Kann es ungemütlich werden, wenn ein ICE verhaltensauffällig wird? Hängt sich so ein müder Waggon einfach mal selbst ab und lässt auf offener Strecke seine Seele baumeln? Können die nachfolgenden Züge noch rechtzeitig anhalten? Oder haben die zur Abwechslung Probleme mit den Bremsen, die ebenfalls mit dem Lötkolben behandelt werden müssten? Oder tut es in diesem Fall auch ein hochwertiges Klebeband?



