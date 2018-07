Bevor ich mich auf den Weg mache, schaue ich mir noch einmal das Video zu Forever an, dem bisher größten Hit der US-amerikanischen Poprock-Band Haim. In dem Clip cruisen Alana, Danielle und Este Haim mit wehendem Haar auf Old-School-Mofas durch palmenumsäumte Straßen von Los Angeles – es ist mir unmöglich, mich der Stimmung des Songs und der Bilder zu entziehen, bevor ich auf das TranzX Eagle steige. Das E-Bike soll mich von Berlin-Prenzlauer Berg nach Kreuzberg bringen, zum Konzert der drei Schwestern.

Alle Folgen der Serie "Von A nach B" aus dem ZEITmagazin © .marqs/Photocase

Eigentlich könnte das TranzX Eagle das Vintage-Mofa der Gegenwart sein. Die kompakte Statur, das breite Lenkrad, die kleinen Räder und eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h – alles Attribute, die auch dem klassischen Motor-Fahrrad eigen sind. Es gibt nur ein Problem: Es sieht längst nicht so cool wie die Krafträder aus dem Videoclip aus. Sein Design erinnert eher an eine misslungene Zukunftsversion aus den neunziger Jahren, so wie man sich damals ein Fahrrad im nächsten Jahrtausend vorstellte. Egal. Ich schalte das Elektrorad ein, innerhalb weniger Sekunden ist es startklar und schnurrt über den Asphalt, während ich immer noch Forever im Ohr habe.

"Hey you! Remember me?" Mein Begleiter ruft mir die ersten Zeilen des Songs auf der sechs Kilometer langen Strecke mehrmals hinterher, weil ich ihm an den Ampeln immer zu schnell davonsause. Die automatische Gangschaltung macht das rasche Beschleunigen leicht, die Bremsen lassen mich abrupt, aber sicher stoppen. Besonderen Spaß habe ich auf dem letzten Stück der Schlesischen Straße, auf dem es schnurstracks geradeaus geht und ich die Höchstgeschwindigkeit voll austesten kann. Es fehlen in Berlin zwar die Palmen, aber ich fahre gut gelaunt an der Konzerthalle vor.

Haim halten, was der Hype verspricht. Die Musikerinnen, begleitet von dem Schlagzeuger Dash Hutton, liefern eine intensive Show ab: Meisterhaftes Gitarrenspiel, volle Stimmen, Rhythmen, die süchtig machen, Haarewerfen, schmutzige Witze, Rock-’n’-Roll-Attitüde. Die Luft im Saal könnte man schneiden. Euphorisiert steige ich wieder auf das TranzX Eagle. Der Abend hätte perfekt sein können, wäre das E-Bike musikvideotauglich.

Aber vielleicht ist es das ja bald – so in 20 Jahren.

TechnischeDaten

Motorbauart: Elektromotor

Leistung: 250 W (0,34 PS)

Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h

Schaltung: 7-Gang-Nabenschaltung

Gewicht: 25 kg

Reichweite: 60 km

Basispreis: 1999 Euro

Friederike Milbradt ist Mitarbeiterin in der iPad-Redaktion des ZEITmagazins