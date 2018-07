Die Musikwissenschaft ist nebenbei eine herrlich detektivische Disziplin. Aus Tinte oder einem Wasserzeichen kann sie Kompositionsdaten ermitteln, ein schütteres Gedicht kann sie wie aus dem Nichts einer Arie zuschreiben, der die Zeilen verloren gingen. Doch einige biografische Aufgaben harren noch der Erledigung: Warum ist es nie zu dem geplanten Treffen zwischen Bach und Händel gekommen? Haben Mozart und Beethoven einander in Wien wirklich verpasst? Und haben Agostino Steffani und Jean-Baptiste Lully einander tatsächlich nie in die Augen gesehen?

Steffani (1654 bis 1728) war ein weltläufiger Italiener, Priester, Politiker und Komponist in einer Person, gebildet und raffiniert, erlebnishungrig und doch der Tradition verpflichtet. Mit zwanzig Jahren wurde er Musikus am Münchner Hof, ein rechter Tausendsassa an Cembalo und Orgel, und als er später die Welt der Oper erobern wollte, beschloss er, sie erst einmal gründlich kennenzulernen. Dazu musste er nach Paris, zum großen Jean-Baptiste Lully, dem Sonnenkönig der französischen Oper, der am Hofe Ludwigs XIV. wirkte.

1678 ging Steffani nach Paris, vergrub sich in Bibliotheken und besuchte zahllose Aufführungen. Dem berühmtesten König Europas hat er persönlich vorgespielt, doch ob er auch seinem Idol Lully begegnet ist, wissen wir nicht. Vielleicht hat er einige Privatstunden bei ihm genommen, sich ein paar Kniffe zeigen lassen. Es bleibt Spekulation. Dabei hätten die beiden viel zu bereden gehabt, sogar ohne Sprachbarrieren, denn Lully, vormals Giovanni Battista Lulli, war ja selbst gebürtiger Italiener. Beerbt hat Steffani seinen Lully überreich, denn Französisch war damals musikalische Weltsprache. In jedem zweiten Steffani-Takt merkt man, wie viele französische Spurenelemente in seinem Labor zirkulierten.

Jetzt präsentiert das italienische Spezialensemble I Barocchisti unter Diego Fasolis ein schmuckes Gebinde aus Steffanis Opernouvertüren. Das ist wunderbar rassige, im Tanzbein juckende, kreuzvitale und im besten Sinne schmissige Musik, die auch ohne das musiktheatralische Bezugswerk für sich stehen kann. Köstlich, wie Steffani Streicher und Holzbläser führt, wie er Ensembles gruppiert und diebisch wieder auflöst, wie er Rhythmen federn und pfeffern lässt – und doch nie auf italienische Gesanglichkeit verzichtet. Diese CD bietet eine wunderbare Bereicherung unseres angeblich so abgezirkelten barocken Kutschenparks.

Agostino Steffani: Danze e Ouvertures (Decca)