Natürlich kann man finden, dass die EU den Friedensnobelpreis verdient hat. Man kann es auch anders sehen. Aber niemand würde doch wohl glauben, dass sie den Preis nur bekommen konnte, weil eine norwegische Sozialistin im Jahr 2012 einen Schlaganfall erlitt. So war es aber.

Mit der Institution des Friedensnobelpreises ist es wohl wie mit jeder Magie – je näher man hinter ihre Funktionsweise schaut, desto geringer wird die Ehrfurcht. Nach gewissen Einblicken in die Osloer Entscheidungsprozesse fragt man sich gar: Wenn dieser Preis sein Prestige nicht auch von seinen objektiven Geschwistern, den in Stockholm verliehenen Wissenschaftsnobelpreisen, ableiten könnte – genösse er dann eigentlich ein solches Renommee? Es gibt Norweger, denen bereitet dieser Gedanke in letzter Zeit gewisse Sorgen.

Das also ist der Raum, aus dem das Gewissen der Welt Bescheid bekommt, jedes Jahr am zweiten Freitag im Oktober, gegen halb elf Uhr morgens. Die beeindruckenden Büchermassen, die sich hinter dem Direktor des Nobelinstituts in einer Regalwand bis zur Decke türmen, müssen ihren Teil zu mancher Wahl beigetragen haben. Eine halbe Stunde Vorsprung, sagt Geir Lundestad, lasse man den Gekürten, bevor die Weltpresse ihre Namen erfahre. In der kommenden Woche wird Lundestad hier wieder zum Telefon greifen, um dem Auserwählten mitzuteilen, dass er oder sie soeben den Friedensnobelpreis gewonnen hat.

Lundestad, im Hauptberuf Geschichtsprofessor, grauhaarig, perfektes Englisch, pflegt eine legere Weltmann-Attitüde. Seit 23 Jahren sortiert er als Sekretär die Nominierungen und bereitet die Beratungen des Nobelkomitees vor. Sollte die Geschichte des Preises irgendwann einmal verfilmt werden, Lundestads Rolle wäre mit einem altersmilden Anthony Hopkins gut besetzt. Man kann sich vorstellen, welche salbungsvolle Freude es ihm bereitet, jedes Jahr derjenige zu sein, der die weltliche Heiligsprechung über den Erwählten bringt.

Wollte schon mal jemand den Preis nicht haben?

Nein, sagt Lundestad, steht wie zur Bekräftigung auf und zieht ein Buch aus der Regalwand. Es ist das Oxford Dictionary of Contemporary World History. Auf dem Teetisch vor dem Besucher schlägt er es auf, beim Stichwort Friedensnobelpreis. "The world’s most prestigious price", steht da. "Alle wollen ihn", sagt Lundestad und pocht mit dem Finger auf die Zeile wie auf ein Beweisstück. "Sie wissen, es ist die höchste Ehre, die sie bekommen können."

Ist das so? Ist der Friedensnobelpreis noch immer die höchste moralische Auszeichnung dieser Zivilisation? Sicher ist, dass kein anderer Preis auf den Schultern von so vielen Riesen ruht, auf denen von Henry Dunant, von Albert Schweitzer, von Martin Luther King, von Mutter Teresa und Nelson Mandela. Die Liste der 124 Preisträger seit der Erstvergabe 1901 liest sich wie das Heldenregister eines Jahrhunderts.

Einige Preisentscheidungen der jüngeren Zeit allerdings haben Stirnrunzeln ausgelöst, an der Börse würde man vielleicht sagen, den Währungswert der Nobelmedaille sinken lassen. 2009 erhielt Barack Obama den Preis, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem er gerade einmal achteinhalb Monate im Amt war. 2012 bekam die EU die Auszeichnung ausgerechnet in dem Jahr, in dem sich am deutlichsten zeigte, welchen Schaden ein überstürzt eingeführter Euro in Europa anzurichten imstande war hatte. Ging es in beiden Fällen wirklich um Verdienste? Oder wollte die Nobelpreis-Jury eher bestimmte Weltanschauungen adeln? Diese Wahlen hätten der Glaubwürdigkeit des Preises Schaden zugefügt, sagt Kristian Berg Harpviken, der Direktor des angesehenen Osloer Peace Research Institute. Harpviken und andere zählen zu einer wachsenden Zahl von Kritikern in Norwegen, die Zweifel daran äußern, ob das Nobelkomitee in seiner bisherigen Form neutral und kompetent genug ist, um seiner immensen Verantwortung gerecht zu bleiben.