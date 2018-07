Nicht die Konkurrenz, sondern Naturgewalten hätten dem kleinen unabhängigen Buchladen Bank Square Book aus Mystic in Connecticut fast den Garaus gemacht. Im vergangenen Herbst peitschte Wirbelsturm Sandy das Flusswasser durch die schmalen Straßen des malerischen Küstenstädtchens. Es drang durch Türen, Fenster und Wände und umspülte die Bücherregale. In Windeseile räumte die resolute Eigentümerin Annie Philbrick mit ihren Mitarbeitern die unteren Bretter leer. Doch dann fiel tagelang der Strom aus, Feuchtigkeit kroch die Wände empor, das Papier wellte sich, die rund 40.000 Bücher schienen dem Untergang geweiht.

So kurz vor dem Weihnachtsgeschäft hätte dies den Ruin bedeutet, wären da nicht die Bürger von Mystic gewesen. Über Facebook sandte Philbrick, die den Laden 2006 mit zwei weiteren Frauen gekauft hatte, einen verzweifelten Hilferuf aus. "Unsere Stadt ohne den Buchladen? Das geht nicht!", sagten sich drei Dutzend Menschen und packten mit an. Sie schleppten die Bücher in eine leer stehende Wohnung und in ein Möbellager. Viele Kisten wurden in privaten Garagen gestapelt.

Zwar waren nun die Bücher gerettet, aber kein einziges verkauft. Drei Wochen lang musste der Laden geschlossen bleiben, Philbrick konnte ihre Angestellten nicht mehr bezahlen und auch keine neuen Buchbestellungen aufgeben. Bank Square Book stand fast kurz vor dem Ruin. Doch wieder halfen Bürger aus. Sie spendeten rund 8.000 Dollar und schwangen den Pinsel, als die Wände endlich wieder trocken waren. Und in den Wochen vor Weihnachten kauften sie massenhaft Bücher. Das Geschäft brummte wie schon lange nicht. "Ohne die Unterstützung meiner Gemeinde", sagt die 53-jährige Philbrick, "hätte ich es nie geschafft."

Mystic ist keine Ausnahme. Laut Oren Teicher vom Amerikanischen Buchhändlerverein ABA findet überall im Land "eine kleine Revolution" statt: Die Bürger wollen, dass ihre kleinen unabhängigen Buchläden überleben. Jahrzehntelang hieß es, sie hätten keine Chance, doch nun schießen die independent bookstores, kurz Indies genannt, vielerorts aus dem Boden und haben durchaus wirtschaftlichen Erfolg.

Während die Buchladenkette Borders dichtmachte und Konkurrent Barnes and Nobles kräftig zurückschrauben muss, steigerten die Indies, so Teicher, ihre Umsätze gegenüber 2011 um acht Prozent. Insgesamt gibt es in Amerika wieder weit über 1.600 unabhängige Buchläden, Tendenz steigend. "Wir profitieren vom wachsenden Lokalpatriotismus, von der Rückbesinnung auf die Nachbarschaft", sagt Teicher, "die Gemeinde ist unser Rückgrat." Und natürlich helfe auch die wiederentdeckte Liebe zum gedruckten Buch.

Vor Kurzem noch hieß es, die Zukunft gehöre dem E-Book und dem Versandhandel Amazon. Niemand wolle mehr ein schweres Buch mit sich herumschleppen, auf dem handlichen Kindle oder Nook könne man Hunderte von Büchern speichern und als federleichtes Gepäck mit in den Urlaub nehmen. Doch allen Unkenrufen zum Trotz scheint sich das gedruckte Buch zu behaupten. Der Buchhändlerverein ABA hat Untersuchungen in Auftrag gegeben und herausgefunden, dass viele Menschen nach wie vor bedrucktes Papier in der Hand halten wollen und damit eine sinnliche Erfahrung verbinden. Außerdem schätzten sie die gute Beratung der Indies und liebten es, in den gemütlichen Läden herumzustöbern.

"Wir bieten, was Amazon und das E-Book nicht leisten können", sagt Bradley Graham, Eigentümer des berühmten Indie Politics and Prose (P&P) in der Hauptstadt Washington. Wer zu ihm komme, nehme sich Zeit und lasse sich durch die Bücherwelt treiben. Graham beobachtet in letzter Zeit, dass besonders viele Studenten und Eltern mit Kindern sein Geschäft aufsuchen.

P&P hat immer noch den leicht verstaubten Ikea-Charme der Siebziger. Daran soll sich auch nichts ändern, die Kunden mögen es so. "Die nüchtern-kühle Eleganz europäischer Büchertempel kommt hier nicht an", sagt Graham. Bei P&P rekeln sich Herren im italienischen Anzug auf zerfledderten Sesseln, und Cappuccino schlürfende Damen geben sich bei der Buchlektüre auch mit einem harten Klappstuhl zufrieden. Doch hinter der Kiefernholzfassade hat die Moderne längst Einzug gehalten. An der Kasse liegen zwischen Bücherstapeln E-Books der Marke Kobo aus, die ein kanadisches Unternehmen eigens für die Indies entwickelt hat. Und im Büro arbeiten ein Marketingmanager, ein Webdesigner und ein mehrköpfiges Veranstaltungsteam.