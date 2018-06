Na, war das ein überraschendes Ergebnis bei der Nationalratswahl! Verblüffend, wie leichtfüßig die Neos auf Anhieb den Einzug ins Parlament geschafft haben. Da wurde es den Paläos aber mächtig gezeigt. Die haben zwar immer noch merkwürdigerweise eine Mehrheit, aber nur mehr hauchdünne. Auch die Frankos sind dabei, wären vielleicht noch mehr dabei, wenn ihr Anführer sich der alten Weisheit des Si tacuisses besonnen hätte. Die Orangos blieben unter vier Prozent, was ebenfalls alle überraschte. Erstaunlich auch, wie souverän die Strachos wieder einmal mit alten Sprüchen punkteten, diesmal mit solchen aus der Bibel. Und ganz überraschend blieben auch die Umfragelieblinge der Grünos deutlich unter den Erwartungen. Das einzig Erwartbare war der große Erfolg der Nichtwähler. Mit 26 Prozent sind die Nixos nunmehr die zweitstärkste Partei des Landes. Zahlreiche Rätsel umranken dieses Ergebnis. Rein vom Programm her scheint die reine Leere kein wirklich signifikanter Unterschied zu anderen Mitbewerbern zu sein. Offensichtlich handelt sich es sich bei den Demokratieabstinenzlern um eine spezifische Form des Protestwählers. Dieser begnügt sich aber nicht mit spießigem Dagegensein, nein, er ist einfach nichts. Nirgendwo ist es so gemütlich wie in diesem politischen Niemandsland. Man kann alles schlecht finden, muss aber selbst keine Initiative ergreifen. Das scheint ein sehr österreichisches Verständnis von Politik zu sein. Wer weiß, vielleicht haben die Nixos bald die absolute Mehrheit in diesem Land. Dann könnte man das Wählen ja überhaupt abschaffen. Und wahrscheinlich wird dann das Matschgern und Sudern wieder von Neuem beginnen. Nämlich darüber, dass man hier in diesem verdammten Land einfach keine Wahl hat.