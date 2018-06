Was haben so unterschiedliche Ereignisse wie der Erfolg der Euro-Skeptiker in Österreich, die Regierungsturbulenzen in Italien und der Schuldenstreit in den USA miteinander zu tun? Sie künden davon, dass die Krise in eine neue Phase eingetreten ist.

In dieser Phase geht es mehr um Politik als um Ökonomie. Denn auch wenn die wirtschaftliche Lage im Süden Europas und in Teilen der USA nach wie vor angespannt sein mag: Die Konjunktur hat sich stabilisiert. Es geht allmählich wieder aufwärts. Noch viel zu langsam zwar, aber immerhin.

Der Kampf gegen den Absturz hat die radikalen Kräfte in den Gesellschaften des Westens gestärkt. Harte Sparprogramme auf der einen und milliardenschwere Hilfskredite auf der anderen Seite scheinen den in der Bevölkerung verbreiteten Eindruck zu bestätigen, dass bei der Rettungspolitik Maß und Mitte verloren gegangen sind. Gruppierungen wie die Tea Party in den USA oder die AfD in Deutschland beziehen ihre Stärke aus der Sehnsucht nach einfachen Antworten auf die Herausforderungen der Krise.

Doch die gibt es nicht. Rettungspakete und Reformauflagen werden weiter zum politischen Alltag gehören. Wenn die Politik das den Menschen nicht zu erklären vermag, steht mehr auf dem Spiel als die zarte Erholung der Konjunktur.