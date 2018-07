Pressekonferenzen nach einem Bundesligaspiel sind selten Orte kollegialen Mitgefühls. Für Jürgen Klopp sind es Momente ausführlicher Spielanalysen und launiger Erläuterungen. Doch angesichts seines kümmerlichen Gegenübers wird der Dortmunder Trainer ungewohnt handzahm: "Ich wünsche euch viel Spaß in Sevilla, das ist nämlich auch geil, ehrlich gesagt."

Zum dritten Mal spielt der SC Freiburg im europäischen Wettbewerb. Trainer Christian Streich hat den sensationellen Erfolg der vergangenen Saison maßvoll bejubelt. An diesem Samstag, nach der 0 : 5-Niederlage in Dortmund, erscheint ihm die bevorstehende Reise nach Andalusien beinah als Schreckensszenario. "Wir müssen immer das Maximum erreichen, um in der Bundesliga ein Spiel zu gewinnen", sagt er. Das ist seiner Mannschaft in dieser Saison trotz maximalen Aufwandes noch nicht gelungen.

Trainerkollege Thomas Tuchel würde gern im Europapokal spielen. In seinen vier Mainzer Jahren hat er den ehemaligen Vergnügungsverein in der Bundesliga etabliert. Jetzt wünschen sich viele den nächsten Schritt, doch der Herbst in Mainz ist widrig – nach vier verlorenen Spielen in Serie.

An der Europatauglichkeit von Streich und Tuchel zweifelt kaum jemand. Die beiden können eine Mannschaft über deren eigentliches Leistungsvermögen emporheben. Die Qualität der beiden ist unumstritten. An anderen Orten als Mainz und Freiburg würden sie Stars genannt.

Doch wenn die Qualität des Trainers größer ist als die Möglichkeiten des Vereins, dann wackelt das Gesamtgefüge. Es kann ein Spannungsfeld zwischen dem Ehrgeiz der Chefs und den Grenzen der Mitarbeiter entstehen.

Für die Vereine sollte die Erkenntnis alarmierend sein. Der Entwicklungsanspruch der Trainer könnte zur Belastung werden. Bleibt der nächste Schritt unerfüllbar, wird die Veränderung zwangsläufig. Obwohl sie für alle Gefahren birgt: für den Verein, mit einem neuen Coach auf Normalniveau zurückzufallen, und für den Trainer, in einem anderen Umfeld eigene Grenzen zu spüren.

Und doch ist der Anspruch verständlich. Kontinuität ist tatsächlich wohl nur dort möglich, wo Titel zu gewinnen sind.