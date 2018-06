Sind die Journalisten stolz, wenn sie irgendein schmutziges oder belangloses Detail aus dem Privatleben der Reichen und Mächtigen ans Licht gezerrt haben? Es steht zu befürchten: Sie sind sehr stolz. Und wenn ihnen ein Gericht verbietet, dieses oder jenes Detail weiterzuverbreiten, dann faseln sie davon, dass die Presse doch so etwas wie die vierte Gewalt im Staate sei.

Aber dient es tatsächlich der demokratischen Willensbildung, in Wort und Bild zu erfahren, dass ein Präsident Affären hatte beziehungsweise – wie die ehemalige Nachtclubtänzerin Gennifer Flowers jetzt der Daily Mail erzählte – dass der damalige Gouverneur Bill Clinton in ihr seine große Liebe gesehen habe? Sind Scheidungskrisen und Partygewohnheiten ein Indiz für die Eignung eines Politikers? Zeigt sich die Notwendigkeit einer Vermögensteuer für reiche Erben an der Größe ihrer Cottages (wie das bescheidene erste Domizil von Kate und William auf Anglesey, von dem jetzt Bilder erschienen sind)?

Tatsache ist, dass die Feudalherren früherer Zeiten noch ganz andere Sachen gemacht haben, die den Journalisten von heute reichlich Stoff zu Missbilligung gegeben hätten. Es hat aber auf Segen oder Unheil ihrer Regierungsführung nicht den geringsten Einfluss gehabt. August der Starke hat bekanntlich Mätressen und illegitime Kinder sonder Zahl gehabt, er hat, zugegebenermaßen, auch die Staatsfinanzen ruiniert – aber was wäre Sachsen heute ohne ihn, ohne seinen Ruhm und seine kulturelle Hinterlassenschaft? Es wäre so etwas wie das Saarland. Und selbst das Saarland erhebt sich aus seiner Blässe nur durch den Glanz, die Affären, die Exzentrizitäten Oskar Lafontaines.

Und von Bismarck haben wir noch gar nicht geredet. Was hätte die moderne Presse aus seiner Trunksucht, seinen Heulkrämpfen, seinen mit politischen Inkorrektheiten nicht sparsamen Reden gemacht? Sie hätte den großen und im Übrigen sehr verantwortungsbewussten Kanzler ohne Zweifel aus dem Amt gejagt.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Man kann nur darüber spekulieren, wie viele politische Talente unserer Zeit nicht zur Entfaltung kamen, weil die Presse ihr Privatleben für wichtiger hielt. Glaubwürdigkeit ist die heuchlerische Kategorie, mit der der Kurzschluss vom Privaten aufs Öffentliche gerechtfertigt wird. Es wäre aber an der Zeit, einzusehen, dass ein unglaubwürdiger Ehemann durchaus ein glaubwürdiger Politiker sein kann. Denn viel häufiger und trostloser ist der umgekehrte Fall des Mannes, der nur als Ehemann glaubwürdig ist – aus Feigheit und Fantasiemangel. (Gleiches gilt natürlich für Politikerinnen.)