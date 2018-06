Die Brandstwiete in Hamburg war einst die Adresse des Spiegels . Nun steht das Haus leer, es wirkt noch düsterer als zu der Zeit, als man dort noch das Mündungsfeuer des "Sturmgeschützes der Demokratie" (Augstein, der Ältere) blitzen sah. Heute arbeitet die Redaktion an der Ericusspitze; dort ist es so hell, dass der Chefredakteur im Konferenzraum schon mal die Sonnenbrille aufbehält. Eines ist den sprachbewussten Spiegel -Leuten durch den Umzug immerhin erspart geblieben: der Blick auf die Schneiderei Frech in der Brandstwiete und ihr Schild "Massanfertigung".

Richtig geschrieben, aber sprachlich falsch war die Forderung des damaligen FDP-Chefs Guido Westerwelle nach einem "niedrigeren, einfacheren und gerechteren Steuersystem". Ein niedriges System, was sollte das sein? Finanzminister Schäuble hat es nicht verstanden und die Sache ignoriert. Zahlen können hoch oder niedrig sein. 4,8 Prozent der Wählerstimmen zum Beispiel, die sind einfach, niedrig und gerecht.