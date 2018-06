Wenn man die SPD und die Grünen so heulen hört in diesen Tagen, möchte man schreien. So sehr sind sie mit ihren Niederlagen und mit ihren Ängsten vor einer Koalition mit den "Schwarzen" beschäftigt, dass ihnen nicht einmal auffällt, wie wunderbar offen die politische Situation zurzeit ist.

FDP raus, AfD nicht drin, Rot-Grün unmöglich, Union nicht absolut, Koalitionsverhandlungen mit offenem Ausgang in Berlin und Wiesbaden – es ist, als wären die Wähler mit schweren Pflügen an großen Treckern kreuz und quer durch die politische Landschaft gezogen.

Dies ist, verehrte Grüne, Rote und Schwarze, eine Zeit zum Säen, keine Zeit zum Heulen.

Überall da, wo Politik und Gesellschaft an einer Schwelle stehen, wo das Umschlagen von Quantität in Qualität nur durch die starren alten Lager verhindert worden war, überall da kann jetzt Grundlegendes geschehen. Und grundlegend ist nicht, wie viele Ministerien die SPD bekommt oder ob die Grünen sich gerade zu schwach fühlen, um Geschichte zu machen, sondern beispielsweise – und es ist eines der ganz großen Beispiele – ob das Demografieproblem gelöst und ob Migration von einem Problemthema zu einem Lösungsthema gemacht werden kann.

Seit vielen Jahren versucht die Politik nun, mit allen Tricks und viel Geld junge Akademikerinnen und Akademiker zum Kinderkriegen zu überreden. Das ist gut, das ist schön, das ist aber nicht sonderlich erfolgreich. Was also will man tun? Den Mitteleinsatz pro Baby noch einmal verdoppeln? Selbst das wird nicht genügen, um die Überalterung zu konterkarieren.

Seit vielen Jahren schon wird über Zuwanderung geredet und über Integration, meist unter der roten Überschrift: Problem. Und in der Tat, es gibt Probleme, es gibt aber noch mehr Lösungen. Integration funktioniert tausendmal öfter, als dass sie fehlschlägt. Heute muss man nicht mehr verhindern, dass zu viele Türken kommen, sondern Sorge tragen, dass nicht zu viele gehen, gerade von den Qualifizierten, denn die können gehen.

Längst geht es dabei nicht mehr um Integration, denn die setzt ja das Innen und Außen voraus, das Die und das Wir. Diese Phase liegt hinter uns. Und noch eines ist vorbei: Die Deutschen, also die ganz ohne und die mit einem lange zurückliegenden Migrationshintergrund, können sich heute leiden. Sie haben keinen Minderwertigkeitskomplex und keine Angst mehr vor sich selbst, sie brauchen darum auch keinen steif aufgerichteten Stolz mehr auf ihr Deutschsein. Sie glauben nicht mehr, dass ein Mensch, der die deutsche und eine andere Staatsangehörigkeit hat, seine Loyalität dann immer der anderen Nationalität schenkt, weil deutsch zu sein eben so verquält, verkrampft und so heikel ist. Deutsche können Verschiedenheit aushalten, sogar nationale Ambivalenz.

Aus diesem Selbstbewusstsein heraus sollte es doch endlich möglich sein, doppelte Staatsbürgerschaften zu akzeptieren. Deutschsein ist etwas Gutes und Haltbares, auch wenn man nebenher noch Türke, Libanese oder Italiener ist. Darum wäre es ein hochwichtiges Symbol, wenn die nächste Regierung, sei sie schwarz-rot oder schwarz-grün, diese kleinliche, ängstliche Regelung abschafft, die junge Türken und Araber dazu zwingt, eine ihrer Identitäten, ihre Herkunft oder ihre Zukunft, aufzugeben, wenn sie volljährig werden. Ihre erste erwachsene Entscheidung soll ein Nein sein? Eine Trennung? Verrückt.