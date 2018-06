Wenn Italien bankrottgeht, gibt es keinen Euro-Rettungsschirm, unter dem es Platz finden könnte. Die Schulden Italiens sind zu groß, als dass jemand glaubwürdig dafür bürgen könnte – nicht einmal Deutschland könnte das. Wenn also in Rom, wie es in diesen Tagen wieder einmal der Fall ist, eine Regierung zusammenkracht und von Neuwahlen die Rede ist, löst das ein europaweites Beben aus. Italiens Krise ist gefährlich. Das ist offensichtlich. (siehe Interview Seite 6)

Wer aber macht die Krise so gefährlich? Wer sind die Akteure, die bella Italia an den Rand des Abgrunds bringen?

Die Antwort fällt auf den ersten Blick leicht: Silvio Berlusconi. Es ist der 77-Jährige, der die aktuelle Regierungskrise auslöste. Er zwang seine Partei dazu, ihre Minister aus der Regierung zurückzuziehen. Der Medienmogul dominiert seit über zwanzig Jahren die italienische Politik. Er ist es, der Italien ruiniert. Alles richtig, doch als Erklärung nicht ausreichend. Wenn ein einzelner Mann eine ganze Nation in Geiselhaft nehmen kann, dann muss man bei der Ursachenforschung über diesen Mann hinaus gehen; dann muss man über mögliche Baufehler in der Konstruktion dieser Nation nachdenken.

Ein Blick in die Geschichte reicht, um einen solchen Fehler zu finden: Die Einigung Italiens vor über 150 Jahren wurde unzureichend vollzogen, und sie ist bis heute nicht vollendet. Der sichtbarste Ausdruck davon ist der tiefe Graben zwischen Nord und Süd, doch es gibt noch andere Abgründe, die das Land teilen; zum Beispiel jener zwischen Laizisten und Katholiken oder der zwischen links und rechts. Berlusconi etwa warnt bis heute vor der kommunistischen Gefahr, obwohl der Kommunismus schon seit Jahrzehnten tot ist. Es ist eine Phantomdebatte, die ihm aber sehr viele Stimmen einbringt. Das ist nur möglich, weil der Rechts–links–Konflikt als tödlich empfunden wird. Der Kalte Krieg wird in Italien immer noch ausgefochten. Das Land ist eine unversöhnte Nation.

Wie sind Italiens Politiker nun mit einem von derart tiefen Rissen durchzogenen Land umgegangen?

Auch wenn es Unterschiede gab, im Kern haben alle Regierungen der italienischen Nachkriegszeit auf dieselbe Weise geantwortet: Sie versuchten, die Spannungen abzumildern, indem sie alle Lager mit großzügigen Zuwendungen ruhigstellten. Die Kirche, die Kommunisten, den Süden, den Norden – der Staat hatte für jeden etwas. Die Gelder wurden in erster Linie nach klientelistischen Kriterien verteilt, und der Schuldenberg wuchs an. Das nährte den Glauben, man könne auch ohne größere Reformen vorankommen.

Doch das ist nur eine Seite des Problems. Die andere ist, dass die politische Elite Italiens zu einer reinen Geldverteilungsmaschine mutierte; sie entwickelte nichts, sie gestaltete nichts, sie führte nicht. Ihre einzige, die immer gleiche Idee: Wir erkaufen uns den gesellschaftlichen Frieden.

Das ging solange gut, bis der Euro Italiens Modell zum Vergleich mit anderen Modellen zwang. Erst diese neuen Wettbewerbsbedingungen förderten die Untauglichkeit des italienischen Modells zutage. Und jetzt, da es eine politische Elite brauchte, die eine klare Vorstellung davon hat, wie man das Land aus der Krise führen kann, stellt man fest, dass diese Elite tief zerstritten ist. Sie ist gelähmt. Sie hat nie gelernt, inhaltliche Kompromisse zu schließen. Sie hat immer nur bequeme Abmachungen darüber getroffen, wer wie viel Geld bekommen soll. Diese Politiker sind nicht Politiker, sondern Krämernaturen, die nicht in der Lage sind, über den eigenen Tellerrand hinauszusehen.

Was also macht Italien so gefährlich? Italien selbst, so wie es heute ist.