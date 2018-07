DIE ZEIT: Die Deutschen lieben Italien ...

Franco Frattini: Ich weiß ...

ZEIT: ... aber die Italiener mögen Deutschland nicht.

Frattini: Das trifft auf die Leute zu, die von populistischen Kräften beeinflusst werden. Die glauben, dass Europa eine deutsch-französische Verschwörung gegen Italien sei.

ZEIT: Wer sind diese Leute?

Frattini: Die 25 Prozent, die für Beppo Grillo gestimmt haben. Für die gilt: Deutschland denkt nur an sich, zeigt keine Solidarität und will den schwächeren Staaten aufzwingen, was Deutschland noch stärker macht.

ZEIT: Das Problem ist doch nicht, dass Deutschland so stark ist, sondern dass Italien so schwach und dysfunktional ist.

Frattini: Ich stimme zu. Die Deutschland-Kritiker wollen keine Reformen für Italien. Die Populisten, auch die weiter rechts, wähnen, es werde Italien nach der Rückkehr zur Lira besser gehen. Die extreme Linke glaubt, dass Europa nichts für die Ärmeren tue. Es bleibt eine Minderheit, aber eine bedeutsame.

Franco Frattini Frattinis politische Karriere Am 14. März 1957 wird Franco Frattini in Rom geboren. Er studiert Jura, legt 1979 das Examen ab. 1986 wird er in den Staatsrat berufen (am ehesten mit dem Bundesverwaltungsgericht zu vergleichen). Kurz darauf kandidiert er bei den Kammerwahlen für die Sozialdemokraten, scheitert aber.



1994 macht ihn Silvio Berlusconi zum Generalsekretär des Regierungspalastes. Zwei Jahre später zieht Frattini zum ersten Mal in die Abgeordnetenkammer ein.



2001 macht Berlusconi Frattini zum Minister für öffentliche Dienste, nur ein Jahr später wird er der jüngste Außenminister in der Geschichte Italiens.



2004 wechselt Frattini als Nachfolger Mario Montis in die EU-Kommission, wird deren Vizepräsident und leitet außerdem das Ressort für Justiz- und Einwanderungsfragen.



2008 wird Frattini wieder Außenminister, scheidet aber 2011 aus dem Amt. Er verlässt Berlusconis Partei Volk der Freiheit. Derzeit ist Franco Frattini der einzige Kandidat für den Posten des Nato-Generalsekretärs und hat gute Chancen, als erster Italiener seit Manlio Brosio (1964 – 1971) an die Spitze des Bündnisses zu gelangen.

ZEIT: Manche Politiker behaupten, Italien sei so arm, weil Deutschland so reich sei.

Frattini: Wir wären noch ärmer, wenn uns die starke Wirtschaftspartnerschaft mit Deutschland gefehlt hätte. Diese Leute kennen Deutschland nicht, wissen auch nichts über den Rest der Welt. Sie reisen nicht und kennen keine Fremdsprachen. Eine Tragödie.

ZEIT: Gibt es in Italien einen Reformdiskurs?

Frattini:(seufzt) Sagen wir’s so: Wir haben eine echte Möglichkeit, uns zu verändern. Unter der Regierung Monti haben die Italiener große Opfer gebracht. Und trotzdem keinen Generalstreik, an keinem einzigen Tag. Das Land hat so den Insolvenzstatus vermieden.

ZEIT: Merkels Austerity-Peitsche ist nicht das wirkliche Problem. Das Problem ist ein "Gesellschaftsvertrag", ein Arbeitsmarkt, der Insider schützt und Outsider fernhält; deshalb die gewaltige Jugendarbeitslosigkeit.

Frattini: Absolut richtig. Ich habe immer bestritten, dass Deutschland schuld sei an der Krise Italiens. Aber so ist es in der Politik. Wenn es uns gut geht, reklamiert die Regierung den Erfolg für sich. Wenn nicht, ist Europa schuld.