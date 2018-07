Präsentabel sollte man schon sein, sagte der Visagist im Kryolan-Geschäft am Kurfürstendamm. Diese in den Nachkriegstrümmern Berlins gegründete Institution für Theaterschminke fiel mir ein, als ich am Morgen nach einer Zahn-OP in den Spiegel schaute. Der Visagist war ein gebürtiger New Yorker, der auf zehn Jahre Talkshow mit Sabine Christiansen zurückblicken konnte. Er tupfte schichtenweise Camouflage auf die Blutergüsse und tuschte mir die Augen so schwarz, dass der Blick idealerweise daran hängen blieb.

Bei der Geburtstagsfeier der KaDeWe-"Schuh- und Accessoirewelt" schaute ohnehin alles nur auf die Füße. Im dritten Stock, der sogenannten Loft-Abteilung, waren alle aktuellen Trends präsent, das heißt, die Lage war ziemlich verwirrend. Die Abteilungsleiterin konnte das nur bestätigen: "Wir verkaufen runde Ballerinas, spitze Ballerinas, Pumps mit rundem Leisten und Blockabsatz, spitze Pumps mit Pfennigabsatz, Langschaftstiefel und Bikerboots gehen genauso. Bei Stilettos mit mehr als neun Zentimetern Absatzlänge wird es etwas schwieriger. Aber die Italiener bieten von sich aus sieben Zentimeter an."

Etageren voller Pralinés wurden herumgereicht, bei Fendi gab es Petits Fours mit Color-Blocking, auf den Sofas diskutierten Damen mit Champagnerkelchen in der Hand Rochas’ staubwedelartige Puschen, Pradas Plateauwanderschuhe und die Epidemie der Legionärssandalen. Nicolas Berggruens Repräsentantin Ute Kiehn ließ ihre beneidenswert zierlichen Füße probeweise in Reitstiefeln versinken und plauderte dabei über die Mutter des Karstadt-Eigentümers, die frühere Schauspielerin Bettina Moissi, die am 15. Oktober in Paris ihren 90. Geburtstag feiert. Auch die Gründerin der ersten Berliner Personalberatung, Sigrid Rödiger, schaute vorbei. "Wir mussten nie akquirieren, die Leute haben uns aufgesogen. Dank der Förderung war Berlin ja damals eine Industriestadt. Vodafone hieß da noch Mannesmann Mobilfunk. Die haben Millionen mit uns gemacht. Die ganzen Callcenter, die haben wir bestückt." Heute versorgt Sigrid Rödiger Luxusmarken mit Mitarbeitern: "Bisher waren es Russen, jetzt vor allem Chinesen. Die sind ganz schön schwierig. Wenn der Konkurrent 50 Euro mehr bietet, dann sind die weg."

Die chinesischen Schuhkunden steuern mit Vorliebe die Salvatore-Ferragamo-Ecke an. Das, erklärt man mir, liege nicht nur an den Logoschnallen, sondern auch an den unterschiedlichen Breiten, die von Größe A bis M reichen. Denn asiatische Füße sind zwar nicht lang, aber auch nicht schmal. Die benachbarten Clutches aus gestepptem Känguruleder gehen weg wie warme Semmeln, so wie Diors Pumps aus Wasserschlangenleder. "Der Vorteil bei der Wasserschlange ist, dass sich die Schuppen nicht nach oben wellen."

Der Exotismus ist ins Fußzeug gewandert. Selbst bequeme Fellstiefel glitzern wie Discokugeln. Man sieht höfische Rokokolatschen, surrealistische Stickereien, elegante Pumps mit metallischer Punkerkappe, andere, deren Sohle sich wie ein Türgriff in die Hand nehmen lässt oder die im Bug geschwollen sind wie eine alte Hansekogge. Das Personal ist bestens informiert und weiß zu jedem Modell Geschichten zu erzählen. Im Nu ist man bei Ferragamos orthopädischen Studien, bei Christian Diors Gärten und Malerfreunden oder Tom Fords Regiearbeiten. Luxus-Shopping ist heute vielsprachig und fühlt sich wie ein Galeriebesuch an.

Die Kultursmartheit der Berliner wird noch weitgehend unterschätzt. Auf dem Heimweg, endlich im blickdichten Taxi, annonciert der Fahrer dem Sprechfunk: "21.30 Philharmonie, ausverkauftes Haus, sicher ohne Pause."