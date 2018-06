Die Falkenhütte im Karwendel, eine klassische Bergsteigerunterkunft, thront hoch über dem Tal vor den abweisenden Laliderer Wänden. Jetzt hat der Wirt ein Mountainbike neben seine Hütte gehängt – nicht als Gag, sondern als Gruß: "Biker willkommen!"



Längst sind die Sportler mit ihren voll gefederten Maschinen in den Bergen ein ebenso vertrautes Bild wie die Wanderer. Und auch sie nutzen Hütten und Almen zum Übernachten oder Pausieren.



Mehr als hundert dieser Ziele in Bayerns Alpen hat das Autorenteam mit 16 Radrouten verbunden – Touren, bei denen ordentlich Strecke und Höhe zusammenkommen. Das Buch, erschienen in der Großformat-Reihe des Bruckmann Verlags, enthält eine Menge sinnvoller Informationen und anschauliche Streckenporträts. Zudem werden die Hütten und Almen mit all ihren Angeboten, Besonderheiten und sogar den Eigenschaften ihrer Wirtsleute so ausführlich beschrieben, dass das Buch auch als Kompendium der Berg-Stützpunkte gute Dienste leistet.