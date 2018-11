Resigniert, politikverdrossen und ins Privatleben zurückgezogen – so sieht das Bild aus, das von jener jungen Generation gezeichnet wird, die sich anschickt, in Österreich Verantwortung zu übernehmen.

Vor einem Jahr stellte die ZEIT eine Reihe junger Persönlichkeiten vor, die diesem Eindruck widersprechen: Wir baten renommierte Experten, Nachwuchstalente zu nominieren, denen sie zutrauen, einmal in ihre Fußstapfen zu treten. Aus Anlass der Nationalratswahlen vom vergangenen Sonntag haben wir fünf der damals Porträtierten gebeten, uns ihre Wünsche an die nächste Regierung zu nennen.

Was erwarten sich jene von der Politik, die dieses Land in Zukunft prägen werden, welche Themen liegen ihnen besonders am Herzen? Mehr Visionen, wurde oft genannt, mehr Mut und Offenheit und weniger Provinzialismus.

Die Politik täte gut daran, diese Stimmen zu hören.

Die Diktatur der Mittelmäßigkeit

Jakob Redl wünscht sich mehr Visionen für Österreichs EU-Politik

Wir müssen in Österreich endlich die Diktatur der Mittelmäßigkeit durchbrechen, und zwar in allen politischen Bereichen – von der Außenpolitik bis zur Energiewende. Gerade in der EU gilt für die Regierung leider die Beschreibung der Österreicher von Josef Hader, "patschert, aber berechnend". Undiplomatisch und gleichzeitig egoistisch. Etwa bei der Blockade der Aufhebung des Bankgeheimnisses zur Verfolgung von Steuerflüchtlingen.

Jakob Redl 30, ist Referent für Außen- und Entwicklungspolitik im Parlamentsklub der Grünen. Nominiert wurde er von Johannes Voggenhuber.

In der Krisenpolitik ist Österreich völlig visions- und ideenlos. Was Merkel sagt, wird getan. Obwohl in Griechenland, Portugal, Spanien und Zypern Transformationsprozesse stattfinden, mit ungeheuren Konsequenzen und Gefahren; es regiert weiter das Mittelmaß, und jeder Anspruch einer Vision, die über den nächsten Wahlkampf hinausgeht, fehlt. Gerade in der Krise müssen wir mit der Zivilgesellschaft die Fehler analysieren und mutige Ansätze entwickeln, die Europa demokratischer, sozialer und stabiler machen. Es braucht eine Allianz der kleinen und mittleren Staaten. Nur so kann aufgelöst werden, dass Deutschland und Frankreich den Kurs diktieren. Österreich könnte das organisieren, wir sind ein reiches Land, Nettozahler und hätten dadurch eine starke Position als Vermittler.

Darüber hinaus stehen wir vor einem demokratiepolitischen Problem: der fehlenden Gewaltenteilung von Regierung und Parlament. Eine echte Trennung wurde nie durchgesetzt. Die Ansätze der letzten zehn Jahre vom Österreichkonvent bis zum versprochenen Demokratiepaket blieben bislang folgenlos. Die gewählten und unabhängigen Abgeordneten müssen ihrer Rolle endlich gerecht werden, die Regierungsgesetzgebung überwinden und die Kontrollfunktion tatsächlich wahrnehmen. Nur so kann das Vertrauen in die Institution des Parlaments erhöht und die Arbeit verbessert werden.

Im Asylbereich muss endlich klargestellt werden, dass wir von einem zu garantierenden Grundrecht und nicht von politischen Almosen zu sprechen. Selbstverständlich brauchen wir in einer EU ohne Binnengrenzen auch eine gemeinsame Asylpolitik. Alles andere ist absurd. Und ja, ein faires europäisches Verfahren würde bedeuten, dass Österreich künftig mehr Asylfälle prüfen müsste.

Wichtig ist auch eine lebendige und kritische Kunst- und Kulturpolitik. Die wird zwar großgeschrieben, und es fließt viel Geld, aber es geht zu sehr um das Konservieren von veralteten Österreichbildern und das Inszenieren eines für den Tourismus bestimmten Spektakels. Kunst sollte etwas Emanzipatorisches, etwas Herausforderndes, etwas Mutiges haben.

Aufgezeichnet von Florian Gasser