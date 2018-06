Vielleicht muss man sich Teilchenphysiker als Teilnehmer einer Polarexpedition vorstellen. Einer sehr langen, sehr mühsamen Reise zum Südpol. Der Weg ist weit, Schneestürme erschweren die Sicht, der Wind weht rau. Die Sonne haben die Männer und Frauen schon seit Längerem nicht mehr gesehen. Aber ihr Ziel ist klar, trotz der antarktischen Finsternis: Sie wollen erforschen, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie es seit Faust so schön heißt. Und das bedeutet im Moment: den Urknall entschlüsseln, in dem vor 13,8 Milliarden Jahren unser Universum entstand.

Im Verlauf der Expedition sind einige der Naturforscher zu Legenden geworden. Dazu gehört auch der Schotte Peter Higgs, der in diesem Jahr mit François Englert den Physiknobelpreis erhalten hat. Higgs hat im Jahr 1964 ein Elementarteilchen vorhergesagt, das im vergangenen Jahr nach mühsamer Suche am Genfer Riesenbeschleuniger LHC nachgewiesen wurde.

Aber das Higgs-Boson, populärwissenschaftlich fehlgedeutet als "Gottesteilchen", ist nicht das Ende der Reise. Bis zum Südpol ist es noch ein weiter Weg. Seit 350 Jahren sind die Physiker schon unterwegs. Anfangs eilten sie ihrem Ziel mit Riesenschritten entgegen. Doch je näher sie dem Ziel kommen, desto mühsamer wird die Reise. Es ist gar nicht mehr so klar, ob das ganze Unternehmen überhaupt zum Ziel führen kann.

Die Kompassnadel dreht sich wild im Kreis. Die Zweifler unter den Forschern tuscheln so laut wie lange nicht mehr: Müssen wir das waghalsigste Abenteuer der modernen Wissenschaft unvollendet abbrechen? Existiert das Ziel, von dem wir träumen, vielleicht überhaupt nicht?

Elementarteilchen Elementarteilchen: Materie Als Elementarteilchen werden all jene Bausteine bezeichnet, die (soweit Physiker wissen) nicht weiter zerlegbar sind. Das bekannteste Elementarteilchen ist das Elektron, das gemeinsam mit den selteneren Myonen und Tauonen zu den Leptonen zählt. Neben diesen drei Leptonen gibt es noch drei unterschiedliche Neutrinos, die ebenfalls zu den Elementarteilchen zählen. Neutrinos entstehen etwa bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken oder bei der Kernfusion in der Sonne. Darüber hinaus gibt es sechs weitere Elementarteilchen, die Quarks. Aus ihnen bestehen etwa Protonen und Neutronen, aus denen der Kern eines Atoms aufgebaut ist. Zusammen bilden diese insgesamt 12 Elementarteilchen die Grundbausteine der Materie. Entsprechend gibt es 12 Antiteilchen, die die Antimaterie bilden. Kräfte Nicht alle Elementarteilchen sind Bestandteil der Materie. Es gibt fünf weitere Elementarteilchen, die als Austauschteilchen Kräfte übertragen. Das Gluon klebt Quarks im Atomkern zusammen, das Photon vermittelt die elektromagnetische Kraft. W-- und W+- Teilchen sowie Z-Teilchen spielen beim radioaktiven Zerfall eine Rolle. Insgesamt gibt es daher also derzeit 29 Elementarteilchen, die im sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik die Zusammensetzung der Welt erklären. Higgs-Boson Ein möglicher Kandidat für das 30. Elementarteilchen ist das Higgs-Boson, das Forscher mithilfe des Teilchenbeschleunigers LHC im Forschungszentrum Cern nachgewiesen haben. Nach einer Theorie des britischen Physikers Peter Higgs aus den sechziger Jahren muss ein bislang unbekanntes Feld (Higgs-Feld) alles durchdringen und sämtlichen anderen Elementarteilchen ihre Masse verleihen. Der Physiker erhielt 2013 zusammen mit François Englert für seine Theorie den Nobelpreis. Physiker vergleichen den Higgs-Mechanismus gerne mit einer Cocktailparty unter Politikern: Zu Anfang sind die Anwesenden gleichmäßig verteilt, doch sobald der Premierminister den Raum betritt, zieht er andere Politiker stark an und sammelt sie haufenartig um sich herum. Bewegt er sich im Laufe der Party durch den Raum, wenden sich ihm ständig neue Zuhörer zu, während andere die Menschentraube verlassen. So erhält der Premierminister ein größeres Gewicht – und auf ähnliche Weise erzeugt das hypothetische Higgs-Feld die Masse der Elementarteilchen. Eine einst als unveränderlich angesehene Eigenschaft wie die Masse wäre demnach nur das Ergebnis einer Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld – eine seltsame Vorstellung, die aber für Physiker nichts Ungewöhnliches ist. Mit demselben Bild lässt sich auch eine weitere Folgerung aus der Theorie erklären: Der Cocktailparty-Mechanismus funktioniert nämlich auch, wenn ein Gerücht den Raum durchquert. Darum scharen sich ebenfalls Zuhörer und verleihen ihm so eine (wenn auch flüchtige) Masse. Auf ähnliche Weise soll das Higgs-Feld ein Higgs-Teilchen hervorbringen. Dessen Nachweis ist somit der beste Beleg für die ganze Theorie.

Der Entdecker des Kompasses kann nichts für den Schlamassel. Er saß im Garten eines britischen Weilers namens Woolsthorpe-by-Colsterworth, es war im Jahr 1664 oder 1665, so genau ist das nicht überliefert. Jedenfalls kam ihm dort die entscheidende Idee. Angeblich fiel ein Apfel vom Baum. Isaac Newton jedenfalls erkannte: Die Schwerkraft lässt nicht nur Äpfel auf den Boden fallen – alle Massen ziehen einander an, und das lässt sich mit einer einzigen, einfachen Formel beschreiben.

Seither diente die Mathematik Generationen von Gelehrten als Orientierungshilfe auf dem Weg zur Wahrheit. Die Formelsprache leitet sie beim Verständnis der Naturerscheinungen, sie ist ihr Kompass und Wegweiser bei dem Versuch, das Chaos der Realität zu bändigen.

Eines der ersten Expeditionsmitglieder, das auf dem Weg zum Pol den Wert dieses Kompasses erkannte, war James Clerk Maxwell, im polaren Schneesturm erkennbar an seinem mächtigen Zausebart. Maxwell sah sich im 19. Jahrhundert mit einer verwirrenden Vielfalt elektrischer und magnetischer Phänomene konfrontiert. Doch mithilfe der Mathematik verwandelte er das Chaos in Schönheit; er formulierte vier elegante Gleichungen, die eine profunde Wahrheit offenbarten: Magnetische und elektrische Kräfte sind zwei Facetten desselben Naturphänomens. Die "Elektrodynamik" war geboren, sie ermöglichte Stromleitungen, Glühbirnen und Radios.

Doch schon kurz nach Maxwells Entdeckung stand die Polarexpedition plötzlich an einem Scheideweg. Eine Gruppe von Männern wollte ein geheimnisvolles Fluidum ausgemacht haben – den "Äther", eine hypothetische Trägersubstanz für die elektromagnetischen Erscheinungen. Ohne Äther kein Licht. Die anderen glaubten fest, auch ohne solch eine Hilfskonstruktion auszukommen, die Wellen würden sich auch im völlig leeren Raum ausbreiten. Ende des 19. Jahrhunderts widerlegten mehrere Experiment die Äther-Hypothese. Die Expedition war kurz davor, kehrt zu machen.

Doch zwei große Durchbrüche zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachten die Physiker wieder auf die richtige Fährte. Die Quantenphysik und die Allgemeine Relativitätstheorie offenbarten die wahre Natur von Licht, Raum und Zeit. Erstere beschreibt das Innerste der Materie als Wechselspiel von Elementarteilchen und Feldern. Letztere macht die Schwerkraft zu einer Eigenschaft des Weltraums: Jede Masse verbeult ihn, wie eine Perle ein gespanntes Seidentuch. Die geistigen Väter der beiden großen Theorien, Albert Einstein sowie Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger und Paul Dirac, ließen sich erneut von der Mathematik leiten – dass ihre Theorien die Wirklichkeit beschreiben, zeigte sich erst Jahre später.