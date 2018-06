Tarek Al-Wazir hat eine Menge Wut im Bauch. Mit grimmigem Schwung ruckt er seinen schwarzen Rollkoffer über die Schwelle ins Café Zimt und Zucker an der Spree, wo sich die Berliner Grünen dieser Tage häufig zum Haare-Raufen und Krise-Besprechen treffen. Der hessische Landesvorsitzende der Partei hat nach zwei Monaten Wahlkampf tiefe Schatten unter den Augen und pfundweise Gewicht verloren. Die Fehler des grünen Bundestagswahlkampfs kosteten Al-Wazir eine sicher geglaubte rot-grüne Mehrheit. "Wir Grüne in Hessen sind Teil des großen Abrutschens, auch wenn wir selbst keinen Fehler gemacht haben", sagt er. "Man wird einfach mit runtergezogen."

Die Grünen sind erst einmal nicht auf der Regierungsbank gelandet, sondern in einem Loch. Fast das gesamte Spitzenpersonal der Partei hat abtreten müssen. In Berlin rufen sie schon lange nach einem wie Tarek Al-Wazir: einem jungen, entschlossenen Realo, der genau die Strahlkraft besitzt, die der alten Führungsspitze zuletzt ganz abging. Jetzt richtet die am Boden liegende Partei fast messianische Hoffnungen auf den 42-Jährigen, der offenbar alles richtig gemacht hat – kein Bündnis im Vorfeld ausgeschlossen, keinen Populismus in den eigenen Reihen durchgehen lassen, keine Oberlehrerpose eingenommen.

Wenn er es geschickt anstellt, könnte Tarek Al-Wazir in Hessen den Grünen jetzt doch noch verschaffen, was sie dringend brauchen: die Beteiligung an einer Regierung, in die sie ohne weiteren Gesichtsverlust einziehen können. Vor allem viele Realos wünschen sich, Al-Wazir möge endlich den Kulturbruch wagen und in Hessen die erste Landesregierung mit der CDU bilden. Schließlich war Hessen schon einmal Pionierland: Hier entstand – unter Al-Wazirs Lehrmeister Joschka Fischer – die erste rot-grüne Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik. Inzwischen ist das Geschehen auf der hessischen Nebenbühne mit dem auf der Hauptbühne in Berlin noch enger verflochten: Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier wird Teil der Verhandlungskommission, die für die CDU Sondierungsgespräche führt. Auch die Grünen denken daran, ihre erfolgreichen Landespolitiker in die Sondierungen einzubinden. Gut möglich also, dass Al-Wazir und Bouffier gleich zweimal Schwarz-Grün beschließen.

Nicht ausgeschlossen ist aber auch, dass der Hoffnungsträger Al-Wazir als tragische Figur endet. Dass er nach 14 Jahren parlamentarischer Knochenarbeit im gnadenlosen Hessischen Landtag einer Großen Koalition gegenübersteht – als eine Art Zaungast an der Seite der gerupften Liberalen, die erst in den Morgenstunden der Wahlnacht erfuhren, dass sie es doch knapp in den Landtag geschafft hatten. "Die eine kleine Freude, die dieser Abend uns Grünen beschert hat, nämlich das Aus für die FDP, war schließlich auch noch dahin", seufzt Al-Wazir.

Tarek Al-Wazir Migrantenkind 1971 wird Tarek Al-Wazir in Offenbach am Main geboren. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater Jemenit. Al-Wazir besitzt die Staatsbürgerschaften beider Länder.



1989 wird Al-Wazir Mitglied bei den Grünen, 1995 zieht er in den Hessischen Landtag ein. Seit 2007 ist er Vorsitzender der Landespartei.



2008 will Al-Wazir seine Partei in eine rot-grüne Minderheitsregierung unter Ministerpräsidentin Andrea Ypsilanti führen, doch der Plan scheitert an vier Abgeordneten der SPD.

Aber Tragik ist nicht sein Fach. Al-Wazirs Familiengeschichte hat ihn abgehärtet. Sein jemenitischer Vater wuchs im Gefängnis auf, weil der Urgoßvater 1948 an einem Aufstand gegen den damaligen Regenten Imam Yahya beteiligt gewesen war. Der Vater bekam sein erstes Paar Schuhe mit 14 Jahren. Al-Wazirs Großonkel war sogar für zwei Wochen König des Jemen. Dann schlug man ihm den Kopf ab. Al-Wazirs Mutter Gerhild, geborene Knirsch, stammt aus einer sudetendeutschen Vertriebenenfamilie, die im ländlichen Hessen in der Wetterau landete – dort, wo jene Tankstelle steht, an der sich die CDU-Granden des "Andenpakts" wie Bouffier, Roland Koch und Franz Josef Jung gelegentlich trafen. Der deutsche Großvater von Tarek Al-Wazir war bis zuletzt ein überzeugter Nazi, dessen Enkel mit dem arabischen Vater anfangs nicht ins Haus durfte.

Ressentiments begleiteten den Grünen auch in der Politik. Im Jahr 2008 warnte ein Wahlplakat des früheren Ministerpräsidenten Koch: "Al-Wazir, Ypsilanti und die Kommunisten". Wer der CDU damals Fremdenfeindlichkeit vorwarf, bekam unschuldig zu hören, das sei nun mal der Name des Grünen-Chefs.