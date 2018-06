"Wir werden wie Sklaven behandelt." Stundenlang muss die Brigade vor der Baracke "Strafe stehen". Der Arbeitstag dauert 16 Stunden, sechs Tage in der Woche müssen Polizeiuniformen genäht werden. Zum Schlafen bleiben vier Stunden. 800 Frauen teilen sich einen kleinen Waschraum. Die Nahrung besteht aus fauligen Kartoffeln, aus bretthartem Brot und verdünnter Milch. Es gibt noch ein anderes täglich Brot: Schläge und Isolation.

Diese Beschreibungen stammen nicht aus Solschenizyns Archipel Gulag, sie stammen aus einem offenen Brief von Nadeschda Tolokonnikowa, dem intellektuellen Kopf der Punkband Pussy Riot. Die 23-Jährige ist in der berüchtigten "Besserungskolonie IK-14" in der Republik Mordwinien in den Hungerstreit getreten (ZEIT Nr. 40/13), nachdem sie wegen "Rowdytums" zu zwei Jahren Arbeitslager verurteilt worden war. Ihr Vergehen: Tolokonnikowa hatte in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale ein Anti-Putin-Gebet gesungen. "Jungfrau Mutter Gottes, vertreibe Putin!"

Wie nicht anders zu erwarten, bezeichnen die Behörden ihre Vorwürfe als "Lüge"; nur der Sprecher der russisch-orthodoxen Kirche hat sie indirekt bestätigt. Ein Gefängnis sei nun einmal kein Kurort. "Wenn Gott einen Menschen bestraft, dann ist dieser nicht zu beneiden, er verliert seine Gesundheit und manchmal das Leben."

Angenommen, die Beschreibungen entsprechen der Wahrheit, dann benutzt Putin eine Technik der Menschenzerstörung, die bereits in den Zeiten des Gulag erprobt wurde. Die Perfidie dieser Technik, so hat Hannah Arendt gezeigt, besteht nicht allein aus eiserner Disziplin und brutalen "Maßnahmen"; sie besteht aus kalkuliertem Chaos. Mit Absicht erzeugt die strafende Macht eine Zone der Anarchie, in der sich die Arbeitssklaven das Leben zur Hölle machen.

Genauso ist es in der IK-14. Weil alle dafür büßen müssen, wenn sich jemand beschwert, riskieren "Aufsässige" Schläge und Ausstoßung durch die Mitgefangenen. Eine Roma, schreibt Tolokonnikowa, sei bereits zu Tode geprügelt worden. Deshalb hält man lieber den Mund, erst recht nach der Haft. Wer hier rauskommt, ist ein Wrack, er geht durchs Leben wie ein Toter.

Warum Pussy Riot für Putin gefährlich ist, kann man in Mischa Gabowitschs Buch über die russische Protestkultur nachlesen (Putin kaputt!?, Suhrkamp Verlag 2013): Die Band attackiert ein machtpolitisches Tabu, nämlich die Kollaboration von Staat und Kirche. Während Putin die Bürger politisch an die Kandare nimmt, vertrösten die Priester sie auf das Himmelreich. "Im Namen des Vaters". Für Pussy Riot ist das Gotteslästerung; die Kirche tanze um das Goldene Kalb der Macht. "Der Patriarch glaubt an Putin / Besser sollte der Schweinehund an Gott glauben."

Man wüsste natürlich gern, was ein weltberühmter deutscher Sozialdemokrat über die russische Lagerhaltung denkt. Es könnte nicht schaden, wenn Gerhard "Gazprom" Schröder sich bei seinem Busenfreund Putin, dem angeblich "lupenreinen Demokraten", nach der Besserungskolonie IK-14 erkundigen würde. Zum Beispiel bei einer Bärenjagd an der herrlichen mordwinischen Seenplatte, zwei lupenreine Männerfreunde unter sich, bewacht von Staatspolizisten, deren Uniformen in 16-Stunden-Schichten von blutigen Fingern zusammengenäht wurden.