ZEITmagazin: Herr Fahrenschon, Sie sind von der Politik in die Wirtschaft gewechselt. Wo sehen Sie den größten Unterschied zwischen beiden Milieus?

Georg Fahrenschon: Die Sprache in der Politik ist umschweifender, man muss einladend formulieren und niemals ausgrenzend. Es gibt immer die Suche nach dem Kompromiss. Im Wirtschaftsleben ist es pointierter, mehr Schwarz oder Weiß. Da kann man klar sagen: Das Geschäft mache ich oder nicht.

ZEITmagazin: Als Sie 2011 als bayerischer Finanzminister zurücktraten, sagten Sie aus Versehen: "... lege ich das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten – äh, des Finanzministers nieder". Ging dieser Versprecher auf den geheimen Traum zurück, einmal Ministerpräsident zu werden?

Fahrenschon: Ein Rücktritt hat immer auch einen menschlichen Aspekt. Für mich war klar, dass der Wechsel in die Wirtschaft ein Schritt aus dem aktiven politischen Leben heraus ist. Und natürlich war mir damals klar, dass ich damit auch vorhandene Chancen, einmal Ministerpräsident zu werden, nie würde nutzen können. Es war eine emotional sehr aufgeladene Zeit, und das führte wohl zu dem Versprecher. Die meisten hatten für diesen Lapsus großes Verständnis.

Georg Fahrenschon 45, geboren in München, ist Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. Von 2008 bis 2011 war er bayerischer Finanzminister, zuvor Bundestagsabgeordneter der CSU. Während seines Wirtschaftsstudiums jobbte er bei ProSieben. Mit seiner Frau Karin hat er zwei Kinder

ZEITmagazin: Andere Politiker meinen, dass Ihnen der Machtwille fehlt. Wenn Sie in der Politik an die Spitze wollen, müssen Sie unter Umständen bereit sein, Ihren besten Freund zu opfern.

Fahrenschon: Die Frage ist, ob man in der Politik tatsächlich brutal sein muss. Ich würde meinen besten Freund nicht verraten. Ich glaube, Erfolg hängt immer davon ab, dass man eine Mannschaft bildet. Wenn der Kapitän nur durch Brutalität überzeugt, besteht die Gefahr, dass der Nächste, der noch brutaler ist, ihn wieder stürzt. Wie im Wilden Westen. Da bin ich anders gestrickt.

ZEITmagazin: Sie haben auch einmal gesagt, Sie seien nicht mit der Politik verheiratet, sondern mit Ihrer Frau. Welchen Einfluss hat sie auf Ihre Karriere?

Fahrenschon: Meine Frau stellt die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt und lässt ihren Fisch so lange nicht von der Angel, solange er keine Antwort auf den Tisch gelegt hat. Deshalb war sie von Anfang an mein wichtigster Ratgeber. Ich war als Student der Wirtschaftswissenschaften schon bei der CSU engagiert, und meinen Lebensunterhalt habe ich bei einem privaten Fernsehsender verdient. Alles war spannender, als im Hörsaal zu sitzen. Aber meine Frau hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt: Bis hierher und nicht weiter. Jetzt wird das Studium zu Ende gebracht. An der Stelle hat sie mich gerettet. Denn ich bin mir sicher, dass vieles in meinem Leben sich sonst anders entwickelt hätte.