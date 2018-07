Die kurioseste Neuheit von der Internationalen Funkausstellung in diesem Jahr betraf die Gesichtsfotografie. In einer Art Autokorrekturfunktion werden menschliche Gesichter bei der Aufnahme gleich mit einem Lächeln versehen. Es wird nicht mehr repräsentiert, sondern konstruiert. Und von wem? Von einem Gerät, gefüttert mit den entsprechenden Informationen und Algorithmen.

Das markiert auch jene kulturgeschichtliche Entwicklungsstufe der Gesichtsdarstellung, die der Kunsthistoriker Hans Belting am Ende seines jüngsten Buches Faces im Auge hat: die völlige Ablösung des Ikonogramms Gesicht von der Person, die üblicherweise mit ihm verbunden ist. Nicht Faces, sondern Gesichter heißt der neue Roman des Berliner Theaterkritikers und Romanciers Andreas Schäfer. Er treibt es ähnlich weit mit der Entflechtung von Bild und Gegenstand, Zeichen und Gesicht, und er zieht daraus eine fein sich steigernde Spannung. Sein Held Gabor Lorenz ist Neurologe an der Berliner Charité und beobachtet auf einer griechischen Fähre nach Italien einen dunkelhaarigen fremden Mann, wie er sich in einem Fischtransporter versteckt. Er sieht den Fremden, er sieht etwas Fremdes, er ist davon derart angezogen, dass er auf dem Lastdeck nach ihm sucht, bis er ihn wieder sieht und von ihm gesehen wird. Lorenz erschrickt zu Tode, denn was er gesehen hat, ist ein gemischtes Bild, ein Hybrid, eine Bricolage aus dem Haupt der Medusa, Munchs Schrei und Barack Obama, ein Foto von George Bush junior betrachtend. Dieser im Doppelsinn flüchtige Mensch wird noch auf dem Schiff entdeckt und festgehalten, gleichwohl gibt es starke Indizien, dass er Gabor Lorenz von Italien nach Berlin folgt, ihn einschüchtert und schließlich gar Lorenz’ vierzehnjährige Tochter Nele entführt.

Keinen Fehler machen! Um mehr ging es doch nicht. Und was machen sie? Andreas Schäfer

Wir erleben die Geschichte von Gesichter ganz aus der Perspektive des Neurologen. Diese Beschränkung ist eine Bereicherung, weil Lorenz Spezialist für Prosopagnosie, für Gesichtsblindheit, ist. Was sehen wir, wenn wir Gesichter anderer Menschen sehen, welche Gehirnareale sind beteiligt, woran erinnern wir uns, was sehen wir zuerst, welche Einflüsse gehen mit ein? Die Fragen sind an sich schon hochinteressant, aber als Stoff und Thema für eine psychologisch sorgsam entfaltete Familiengeschichte, die sich langsam zum Krimi, dann zum Psychothriller erweitert, ohne den plausiblen Alltagsrahmen je ganz zu verlassen, sind sie ein Glücksfall, ein Pfund, mit dem ein geschickter Erzähler wuchern kann. Andreas Schäfer tut das, behutsam, ruhig und genau. Fast alle Nebenmotive gelten der Identifizierung oder stehen im Verbund mit der Gesichtserkenntnis: ein Finger, dessen Abdruck zur Personenerkennung wichtig ist, wurde vorsätzlich zerstört; Phantombilder werden gezeichnet; Suchplakate werden aufgehängt; am Ende sieht die eigene Tochter, die ihm nur noch als Foto zugänglich ist, wie eine andere, vom Leben bestrafte Person aus. Schäfer schafft es sogar wie Dirk Kurbjuweit in seinem ähnlich gebauten Stalking-Roman Angst, am Ende mehrere Volten zu schlagen. Die naheliegende Pointe, dass die Nicht-Erkennbarkeit des anderen in Verdrängung, dem blinden Fleck im Eigenen, wurzelt, wird eher leise eingespielt. Nur die Überhöhung der Gesichtsblindheit zum interkulturellen Instrument der Abwehr von Fremden ist ein wenig theaterbotschaftsmäßig. Ansonsten passt alles. Well made, wie man in der Theaterkritik sagt und es größtenteils anerkennend meint.