Ich habe falsch gelebt, ich hatte ein Vorurteil. Befangen war ich gegenüber den Romanen des Hamburger Schriftstellers Mirko Bonné. Ich las sie einfach nicht, niemals, keine einzige Seite. Und zwar, weil ich viel Gutes über sie hörte. Jedoch die schlimmste Art von Gutem: Vierfünftelhymnen, pflichtbegeisterten Applaus für schöne Wertarbeit. Freundlich priesen die Rezensenten, wie meisterlich der 1965 geborene Bonné mit literarischen Motiven hantiere und dabei stets Esprit und Eleganz bewahre. Tüchtig klug und zugleich geradezu penetrant wohltemperiert stellte ich mir seine harmonischen Romane vor, ganz ohne Abgründe oder Kanten. Und mit solchen intellektuellen Handschmeichlern sollte ich Lebenszeit vergeuden? Niemals! Irgendwie schaffte ich es auch ohne Bonné durch die letzten Jahre.

Aber ich lag daneben. Mit das Aufregendste an Mirko Bonnés neuem Roman Nie mehr Nacht dürfte gerade die Angstfreiheit vor allem Kantenlosen sein. Sehr gediegen wird meist nichts offensichtlich Unbehagliches erzählt, die Handlung lullt einen angenehm ein, irgendwann aber schrickt man zusammen und fragt sich verblüfft, in was für eine existenzielle Situation man da eigentlich derart sanft hineinbugsiert wurde.

Es geht einem dann ähnlich wie Markus Lee, dem grundverzweifelten Icherzähler des Romans. Markus steht neben sich, seit seine Schwester gestorben ist. Sie hat sich umgebracht. Zurückgelassen hat sie außer Markus noch ihre Eltern und ihren fünfzehnjährigen Sohn Jesse. Die Trauer um sie ist der dunkle Antriebsstoff des gesamten Romans. Wie unter Vermeidungszwang kann Markus den Tod seiner Schwester, die Gründe dafür und auch seine eigene fatale Rolle dabei nicht zusammensetzen. Er verleugnet etwas, und der grausam beschwichtigenden Spur dieser Verleugnungen folgt die Handlung.

Nach Iras Auffassung war der Zufall die Sprache der Welt Mirko Bonné

Markus ist von Berufung und Beruf her richtungsloser Zeichner. Von einer Hamburger Kunstzeitschrift erhält er einen Auftrag in der Normandie. Zugleich lädt eine befreundete Familie den Sohn Jesse dort an die Küste ein. Der Vater dieser Familie ist Ornithologe, die Mutter lebensfroh. Mit ihrer absolut untraumatisierten, quicklebendigen Großfamilie hüten sie in den Ferien leer stehende Hotels. Sie nehmen Markus und Jesse gastfreundlich auf, führen sie schwungvoll ein in die Melancholie der Küste und des ehemaligen Grandhotels.

Dieses Hotelwrack bleibt zentral, auch als die Großfamilie und Jesse schließlich wieder abfahren. Zurück bleibt allein Markus, der da schon längst nicht mehr versucht, seinen Auftrag für die Zeitschrift umzusetzen. Glanzvoll ist der Umschwung des Romans, das Hotel und die ganze Welt zuerst mit Leben erfüllt zu haben, um jetzt alle Orte und Szenen von Markus noch einmal in größter Lebensferne allein durchwandern zu lassen.

Wie bei einem kalten Entzug setzt sich der Trauernde fürchterlicher Isolation aus, bloß dass Bonnés menschenfreundliches Erzählen über jedes allzu grobe Elend hinweghilft. Man ist einfach nicht vollkommen auf den Hund gekommen, wenn man wie der belesene Markus beständig in subtilen Motivanspielungen auf den Grünen Heinrich, impressionistische Maler oder das Elend der Landung der Alliierten schwelgt. Auch hellt der Cafard doch etwas auf, wenn ein Icherzähler nicht bloß von seinem "Vater", sondern auch mal von seinem "alten Herrn" spricht.

In solchem Tonfall aber geschieht Entsetzliches: Markus Lee löst sich auf. Er gibt sein Reisegepäck weg, hebt alles Geld ab, wirft schließlich sogar den Ausweis fort. Allein in dem Hotel, vegetiert er vor sich hin. Einmal, eines von vielen wunderbaren Bildern, kommt nach Monaten ein besorgter Freund aus Hamburg angefahren, um nach ihm zu suchen. Markus steht bewegungslos zwischen den abgedeckten Tischen und Stühlen des Frühstückssaales, der Freund draußen vor dem Fenster. Durch die spiegelnden Scheiben erkennt er Markus nicht. Markus ist Inventar geworden.

Hotel und Inventar sollen abgewrackt werden. Seine vorerst letzte Fahrt schließlich tritt Markus auf einem altgedienten Fährschiff an, das am Zielhafen auseinandermontiert wird. Alles geht zuschanden in diesem Roman, zuvor aber betrachtet es noch einmal mit aufmerksamem Blick ein Zeichner, der nie zeichnet, und ganz zuvor war da sogar einmal so etwas wie Leben. Und nach der Finsternis? Auch dafür kennt das sanfte Schreiben dieses Autors eine kluge, mythische und durchaus auch rührende Lösung. Eine Shortlist zum deutschen Buchpreis ohne diese Chronik einer Trauer wäre grausam und kalt gewesen.