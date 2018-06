Welcher Weg führt aus der Finanzkrise? CDU-Politiker und Ökonomen haben wiederholt von verschuldeten europäischen Staaten gefordert, mehr zu sparen. Martin Schulz, SPD-Mann und Präsident des EU-Parlaments, hält das dagegen für die falsche Marschrichtung – und verlangte vergangene Woche: Schluss mit dem Spardiktat!

Nach Ausbruch der Euro-Krise hatten zunächst die Befürworter rigiden Sparens Oberhand. Auf Druck von EU-Kommission und Internationalem Währungsfonds (IWF) senkten etwa Griechenland und Spanien ihre Investitionen und die Ausgaben für staatliche Transferleistungen, um Schulden abzubauen. Austerität – so nennen Ökonomen eine strikte Sparpolitik; es ist ein Wort, das nicht im Duden steht.

Es leitet sich vom englischen Begriff austerity ab und bedeutet "Strenge" oder "Askese". Die Briten verwendeten das Wort erstmals während des Zweiten Weltkriegs, um die Politik ihres damaligen Wirtschaftsministers Stafford Cripps zu beschreiben, der den Staat durch massive Kürzungen vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren versuchte.

Befürworter der Sparpolitik sind überzeugt, der derzeitigen Krise nicht anders Herr werden zu können. "Nur wenn die Länder ihre Schulden abbauen, werden sie das Vertrauen der internationalen Finanzmärkte zurückgewinnen", sagt etwa der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, Michael Hüther. Die Logik ist folgende: Wenn ein Staat keine oder überschaubare Schulden hat, können Investoren ihm risikoloser Geld leihen, sodass sie niedrigere Kreditzinsen verlangen, was den Staat entlastet. In der Folge kommen auch Unternehmen leichter an Geld und investieren mehr – Arbeitsplätze entstehen, die Wirtschaft wächst.

Tatsächlich funktioniert das in Griechenland bisher nicht wirklich. Zwar ist die Wirtschaft jüngsten Schätzungen der griechischen Regierung zufolge im zweiten Quartal dieses Jahres das erste Mal seit Ausbruch der Krise gewachsen, insgesamt wird sie dieses Jahr aber wohl um rund vier Prozent schrumpfen. Die Schulden dagegen steigen weiter. Dabei haben die Griechen etwa Renten und Sozialleistungen gekürzt und die Mehrwertsteuer von 19 auf 23 Prozent erhöht.

Das Problem ist: Von dieser Steuererhöhung sind relativ gesehen vor allem die Ärmeren betroffen, also Rentner, Arbeitslose und Geringverdiener. Wer wenig im Geldbeutel hat, leidet mehr, wenn Brot und Milch plötzlich mehr kosten – und wenn die Sozialleistungen gekürzt werden. Da der wirtschaftliche Aufschwung trotz der Einsparungen bisher ausbleibt, ist das, was am stärksten wächst, der Frust der Bevölkerung. Diese Entwicklung bestärkt die Gegner der Austeritätspolitik in ihren Zweifeln daran, dass Sparen in der Krise wirklich der richtige Weg ist, die Wirtschaft zu stabilisieren. "Während einer Rezession zu sparen ist kontraproduktiv", sagt etwa der Leiter des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Gustav Horn. "Alles was der Staat weniger ausgibt, nimmt jemand anders weniger ein."

Unternehmen fehle es an Aufträgen, Haushalten an Transferleistungen. Wenn gleichzeitig auch noch mehr Steuern gezahlt werden müssten, konsumierten die Menschen weniger – und Unternehmen stoppten ihre Investitionen. Die Folge: noch weniger Wachstum. "In eine schrumpfende Wirtschaft fassen die Finanzmärkte sicherlich kein Vertrauen." Sogar der IWF räumte Anfang des Jahres ein, den Schaden für die Konjunktur durch Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen während einer Rezession unterschätzt zu haben.

Die Spardebatte scheint unauflösbar. Die einen sagen: Ohne sparen kann es nicht bergauf gehen. Die anderen sagen: Es muss erst bergauf gehen, bevor gespart werden kann. Die aktuelle Krise zeigt zweifellos, dass Staaten viel Zeit brauchen, um Schulden abzubauen, und dass deren Gesellschaften nur ein gewisses Maß an Reformen verkraften. Im Mai hat die EU-Kommission Konsequenzen aus dieser Erkenntnis gezogen. Die Länder der Euro-Zone, die am meisten mit ihren Schuldenproblemen kämpfen, haben nun bis zu zwei Jahren mehr Zeit, die gesetzten Sparziele zu erreichen.