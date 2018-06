Das Paradox des öffentlichen Lebens von Władziu Valentino Liberace: Kein anderer Künstler kultivierte schwule Selbstinszenierung so offen wie Liberace auf den größten Bühnen – und doch hat er bis zu seinem Tod durch Aids im Jahr 1987 mit allen Mitteln sein Outing verhindert. Er hat den Lifestyle einer unmissverständlichen "Queen" kultiviert und doch zig Prozesse gegen die Nachrede geführt, er sei homosexuell. Mitten in der schrillsten Inszenierung seiner grenzgängerischen Homosexualität hat er das private Leben mit Zähnen und Klauen verteidigt.

Er wollte irgendwie erkannt werden und hat doch die Entdeckung gefürchtet. Das war seine tragische Ambivalenz, nicht ungewöhnlich für schwules Leben vor der Befreiung, aber von Liberace auf der größtmöglichen Bühne überlebensgroß exzentrisch vorgeführt. Steven Soderberghs großartiger Film Liberace – zu viel des Guten ist wunderbar kreist darum. Er blickt zurück auf Liberace nicht mit dem Hochmut vermeintlich freierer Spätgeborener. Soderbergh zeigt den Pianisten und Performancekünstler (Michael Douglas in der Rolle seines Lebens) als Pionier. Eine frühe Szene bringt es auf den Punkt: Der junge und sehr blonde Scott Thorson (Matt Damon mit süßer Siebziger-Topffrisur) wird von einem Lover in Liberaces Las-Vegas-Show mitgenommen. Hunderte älterer Damen mit blaustichig gefärbten Haaren liegen dem großen Entertainer zu Füßen, der in einem Glitzerkostüm auf der Bühne auf und ab schreitet und anzügliche Witze macht. Scott fragt verblüfft, wie die konservativen Damen "etwas so Schwules so gut finden können". Sein Begleiter kontert: "Sie haben keine Ahnung, dass er schwul ist." Die Damen träumen vielleicht davon, dass ihre Männer so extravagant, witzig, nett und charmant wären wie dieser effeminierte Mann mit den Riesenklunkern. Warum sie aufschrecken?

Liberace – das zeigt Soderberghs Film – wollte Souverän über die Definition seiner sexuellen Identität bleiben. Und das bedeutete für den frommen Katholiken, den Sohn einer Polin und eines italienischen Einwanderers aus Wisconsin: lieber nicht "out of the closet" kommen. Denn dann würden die anderen, die vermeintlich Normalen mit ihren dumpfen Begriffen vom Schwulsein, bestimmen, wer du bist und wen du lieben darfst. Allerdings: Wenn man schon im "Schrank" bleiben musste, dann konnte man diesen doch wenigstens mit allem Pomp ausstatten. Auf der Höhe seines Ruhms besaß Liberace 13 Villen in einem Stil, den er selbst "Palast-Kitsch" nannte. Lauter kleine Neuschwansteins, darin das Künstler-Ich als absoluter Herrscher im seidenen Negligé umherschritt, einen seiner 17 Pudel auf dem Arm. Soderbergh feiert diese Welt mit viel Wärme und historischer Akribie.

Im Kern steht eine Liebesgeschichte. Älterer Künstler trifft junge Blonde, charmiert sie und überhäuft sie mit Geschenken. Die Blonde kommt aus schwierigen Verhältnissen und sucht eine Vaterfigur, er gibt ihr ein Zuhause und bekommt dafür fleischliche Freuden. Sie hofft auf Ruhm und Reichtum und Karriere, er überwindet Einsamkeit und Zweifel der mittleren Jahre. Dann kommt es zu Trennung und hässlichem Prozess um viel Geld. Das ist nichts Ungewöhnliches, nur dass sich das hier zwischen zwei Männern abspielt.

Damon und Douglas spielen die ungleichen Liebenden so brillant, dass man kaum je darüber nachdenkt, dass hier zwei Heteros durch die Betten rollen. Die Lust der beiden aneinander ist glaubwürdig: "Oh mein Gott, war das gut", sagt Douglas einmal voller Befriedigung im Bett, "lass uns Shoppen gehen!" Das Script ist so freizügig, dass kein Studio sich bereitfand, den Film zu finanzieren. Nur der Bezahlsender HBO hatte genug Mumm – und wurde zu Recht mit drei Emmys belohnt. Liberace ist unsentimental und doch warmherzig, unkorrekt und witzig und auf erfrischend natürliche, liebevolle Weise obszön.