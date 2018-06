Die Mikrowelle wird gern als Bazillen-Killer angepriesen. So wirkt sie sehr gut gegen Bakterien, die sich in Spüllappen oder Küchenschwämmen eingenistet haben. Wenn man die feucht in die Mikrowelle legt, dann sind tatsächlich nach ein bis zwei Minuten alle Erreger tot, der Schwamm wirkt nicht mehr als Keimschleuder. Die Bakterien sterben dabei nicht durch die Strahlen, sondern durch hohe Temperaturen. Weil Mikrowellen vor allem Wasser erhitzen, muss der Schwamm feucht sein, damit das funktioniert.

Zwar fallen auch Schimmelpilze und ihre Sporen bei hohen Temperaturen dem Hitzetod zum Opfer. Aber während es bei Bakterien in erster Linie darum geht, dass sie nicht lebendig in unseren Körper gelangen und sich dort weiter vermehren, fürchten wir beim Schimmel vor allem seine giftigen Stoffwechselprodukte, die Mykotoxine. Und in Lebensmitteln, die von Schimmelpilzen befallen sind, stecken diese Gifte, die schon in kleinsten Mengen gefährlich werden können, bereits drin. Selbst wenn eine Mikrowellenkur die Pilze töten würde, wären das angeschimmelte Brot, der angeschimmelte Käse also weiterhin gefährlich. Das gilt bei den meisten Lebensmitteln auch dann, wenn man die sichtbaren Schimmelstellen beseitigt. Bei Gefäßen und Behältern kommt die schon erwähnte Einschränkung dazu, dass die Abtötung nur in feuchtem Milieu funktioniert.

Allerdings kann eine Bestrahlung mit Mikrowellen dazu dienen, Pilzsporen, die in harmlosen Mengen vorhanden sind, am Wachstum zu hindern. Eine Firma in Texas hat eine Bestrahlungsmethode entwickelt, mit der Brot angeblich 60 Tage lang schimmelfrei bleibt. Wie dieses Brot nach zwei Monaten schmeckt, möchte man sich allerdings nicht vorstellen.

