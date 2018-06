DIE ZEIT: Glückwunsch zum neuen Job: Sie vier haben gerade die Leitung renommierter Verlage übernommen oder werden es demnächst tun. Verleger – das ist immer noch eine mythische Gestalt, ein Renaissancemensch, der mit Geist, Geld und Geschmack jongliert.

Sabine Cramer: Der mit dem Geldkoffer nach New York fliegt und in den teuersten Hotels absteigt ...

Daniel Kampa: ... und wie Ledig-Rowohlt Purzelbäume schlägt oder wie dessen Vater Ernst Gläser isst, so die Mär über seine Trinkfestigkeit.

Cramer: Diese großen Gesten passen nicht mehr in unsere Zeit. Understatement und Authentizität sind heute cooler, als ständig den großen Max rauszukehren.

Jo Lendle: Es gibt einen wesentlichen Unterschied: Ursprünglich haftete der Verleger mit eigenem Geld für seine Abenteuer. Inzwischen überwiegen längst die angestellten Geschäftsführer, zu dieser Generation gehören auch wir.

Georg Oswald: Die klassischen Verleger haben deshalb auch den Verlag nie gewechselt. Einige von ihnen sind im Gedächtnis geblieben. Aber nicht, weil sie ihr Vermögen aufs Spiel gesetzt haben, sondern wegen der Werke, die sie erfolgreich gemacht haben.

Lendle: Wir sind beweglicher, weil wir nicht mit unserem eigenen Geld darin stehen. Man könnte spekulieren: unverbindlicher, weil wir nichts für die Enkel aufbauen wollen. Aber es kommt auf die Haltung an: In der Verlagsarbeit versuche ich zu agieren, als wäre es mein eigenes Geld – das ist als gedankliches Gerüst äußerst hilfreich. Was aber stimmt: Die Verlagsbranche wechselt nervöser als vor 30 Jahren. Das führt durchaus zu unsichereren Verhältnissen, auch bei den Autoren: Kann ich jetzt schon einen Vertrag unterzeichnen für ein Manuskript, das erst in zwei Jahren fertig ist, wenn mir womöglich längst jemand anderes gegenübersitzt?

ZEIT: Herr Oswald, Sie waren Anwalt und Schriftsteller, zwei schöne, angesehene Berufe. Ist es da nicht verrückt, ausgerechnet in die krisengeschüttelte Verlagsbranche zu wechseln?

Oswald: Überhaupt nicht. Es war natürlich auch für mich überraschend, dass sich die Gelegenheit dazu ergab. Aber andererseits lag es nahe. Ich habe immer schon mit Büchern und mit Verlagen zu tun gehabt, als Autor und auch als Anwalt. Seit ich sehr jung mein erstes Buch veröffentlicht habe, fand ich die Verlagsarbeit, die ich kennenlernte, aufregend: die Programmgestaltung, die ewige Frage, welche Bücher Leser finden und welche nicht. Und: Krise ist immer. Sicher verändert sich die Medienwelt gerade. Aber schon immer wurde das Lied vom Untergang der Buchbranche angestimmt – so wie übrigens der Bedeutungsverlust des Feuilletons auch so ein Oldie ist. Das Sterben des Buchhandels, die Aufhebung der Buchpreisbindung: All diese Themen kenne ich seit 20 Jahren. Erst dachte ich: Oh Schreck, kaum steigst du ein, geht alles unter! Irgendwann merkte ich: Ich bin ja immer noch da! Es steckt auch eine starke Exklusivitätsbehauptung darin, Mahner einer Ära zu sein, die angeblich gerade verglüht.

Kampa: Krisen gab es schon immer, die Vorschuss-Krise zum Beispiel, als man über absurd hohe Vorschüsse für Autoren klagte – lange vorbei. Oder die Taschenbuch-Krise: In den fünfziger Jahren war das Taschenbuch für viele des Teufels, man fürchtete, es werde den Buchhandel, die Verlagslandschaft ruinieren. Einige Buchhändler weigerten sich jahrelang, Taschenbücher in ihr Sortiment aufzunehmen! Und als der Fernseher aufkam, glaubten viele, in Zukunft würde niemand mehr lesen.

ZEIT: Aber Sie können kaum bestreiten, dass sich die Branche, in die Sie vor Jahren eingestiegen sind, seither für viele bedrohlich verändert hat. Immer mehr wird auf Bildschirmen gelesen statt im gedruckten Buch aus Papier. Und es gibt den Online-Buchhändler Amazon, der zunächst die Buchhandlung um die Ecke, bald vielleicht auch Verlage angreift. Würden Sie heute jungen Leuten noch raten, Ihren Weg zu gehen?

Cramer: Auf jeden Fall. So groß ist der Wandel beim Büchermachen gar nicht; die Verlage haben relativ stabile Umsatzzahlen. Auch bei den absoluten Verkaufsschlagern gibt es inhaltlich erstaunlich wenig Bewegung. Ich habe mir mal die Bestsellerliste von vor zehn Jahren angesehen und sie neben die von heute gelegt: Was damals Harry Potter war, sind heute Die Tribute von Panem, der schwedische Krimi war vor zehn Jahren mit Henning Mankell vertreten, heute steht Jussi Adler-Olsen ganz oben. Natürlich gibt es auch immer wieder neue Genres und originelle Bücher, aber die Liste der Konstanten ließe sich problemlos fortführen.

Kampa: Man wählt seinen Beruf ja nicht unbedingt nach den Marktverhältnissen. Wenn man etwas machen will – und ich will Bücher machen –, muss man sich auch in den herrschenden Gegebenheiten zurechtfinden wollen. Gerade das ist ja das Spannende. Ich fände es ziemlich langweilig, wenn alles immer gleich bleiben würde.