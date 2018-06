Salzburg wird nicht Bayreuth, titelte die Süddeutsche Zeitung in der vergangenen Woche, als wäre es eine ernsthafte Option: den ganzen Wagner-Zirkus einzupacken und knapp 400 Kilometer gen Süden zu karren, wo sich dann Hummerbratwürste mit Mozartkugeln vermählen. Wie schlecht die Chancen für ei- ne solche Elefantenhochzeit stehen (vom Geschmacklichen abgesehen), zeigen die Personalien dieser Tage. Während in Bayreuth die Vertragsverlängerungsgespräche mit den amtierenden Festspielleiterinnen Eva Wagner-Pasquier und Katharina Wagner gerade ins Laufen kommen, hat sich in Salzburg eine glückliche Sturzgeburt ereignet: Markus Hinterhäuser, Jahrgang 1959, der sich schon 2009 zur Wahl gestellt hatte und aus nach wie vor unerfindlichen Gründen hinter Alexander Pereira zurückstecken musste, wird von 2017 an Intendant der Salzburger Festspiele. Der Wiener Pereira, der an der Salzach kein gutes Händchen bewies, zieht 2014 an die Mailänder Scala, sein Schauspielchef Sven-Eric Bechtolf und Helga Rabl-Stadler, die Festspiel-Präsidentin, übernehmen interimistisch die Geschäfte, Hinterhäuser dreht derweil eine dreijährige Ehrenrunde als Chef der Wiener Festwochen – und dann wird alles gut.

Einstimmig sei die Entscheidung für den 54-jährigen Pianisten und Kulturmanager gefallen, heißt es, und selbst unter die Reaktionen mischt sich nicht die leiseste Kritik. Ist die Branche so erleichtert, endlich wieder einen Künstler an der Spitze des glamourösen Festivals zu wissen, oder passte Hinterhäuser (dank unterschiedlichster Salzburg-Erfahrungen und Einheirat in die "richtigen" Kreise) so konkurrenzlos ins gesuchte Profil, dass die anderen 14 Kandidaten nur Staffage waren? Wie auch immer: Der Mann dürfte Ideen haben, das hat er mehrfach bewiesen. Und das ist bis 2022 schon einmal extrem beruhigend.

Weniger beruhigend fühlt sich die Tatsache an, dass man in Bayreuth gar keine großartigen Ideen braucht. Der Spielplan der zehn Wagner-Opern ist traditionell in Stein gemeißelt, die Agenda des Notwendigen reicht von der Baufälligkeit des Hauses über künstlerische Besetzungsfragen bis zur potenziellen Neujustierung der Stiftungssatzung. Eile scheint geboten. Die Verträge der Schwestern laufen 2015 aus. Man hört so nichts aus Franken. Nicht dass da doch etwas im Busch ist.