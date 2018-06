Der Imageschaden war beträchtlich. Erst deckte ein TV-Bericht auf, dass eine von Daimler beauftragte Logistikfirma im Untertürkheimer Mercedes-Werk Arbeiter zu Niedriglöhnen schuften ließ. Dann klagten sich – gut bezahlte – IT-Spezialisten ins Unternehmen, weil sie allzu lange nur mit Werkverträgen für den Konzern arbeiten durften. Menschen zu beschäftigen, ohne sie fest anzustellen, ist schon umstritten genug. Doch plötzlich standen die Stuttgarter für Verhältnisse am Pranger, die bis dato eher – in weit krasserer Form – aus Schlachthöfen bekannt geworden waren. Deshalb will der Daimler-Vorstand jetzt mit "sozialen Grundsätzen für Werkvertragsunternehmen" eine positive "Vorreiterrolle" übernehmen. Firmen, die bei Daimler Dienste leisten, müssen sich künftig Mindeststandards unterwerfen. Klingt gut.

Doch der eigene Betriebsrat hält dagegen – vor allem, weil auch mit den neuen Regeln Menschen beschäftigt werden könnten, deren Lohn trotz Vollzeitjob zum Leben nicht reicht. Dabei hätte Daimler, wo Milliardenprofite erwirtschaftet werden und wo Vorstände Millionen verdienen, tatsächlich ein Zeichen setzen können. Eins, das auch hier Druck auf die Wettbewerber ausgeübt hätte. Wer mit dem Spruch "Das Beste oder nichts" für seine Produkte wirbt, darf bei den Schwächsten nicht knausern.