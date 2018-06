Man muss den Rock ’n’ Roll etwas suchen, wenn man zu einem Probenwochenende der Blue Notes kommt. Dann trifft sich die Band für ein paar Tage, um Musik zu machen, diesmal im oberbayerischen Voralpenland. Hier steht das Haus von Eb Beucke, dem Gitarristen und Sänger der Blue Notes. Im ersten Stock sind die Instrumente schon aufgebaut, im Fenster spiegelt sich das Alpenpanorama, erst mal aber gibt es Kaffee im Garten mit Peter Sauer, dem Pianisten, dem Drummer Norbert Stute, Bassist Lutz Tutmann – und mit Obstkuchen und Sahne.

DIE ZEIT: Es gibt viele berühmte Bands, deren Mitglieder sich hassen wie die Pest. Sie dagegen sind auch nach über vierzig Jahren bei Ihrer Band Blue Notes noch befreundet. Wie haben Sie das geschafft?

Lutz Tutmann: Wir sind alle sehr unterschiedlich, das muss man akzeptieren. Wir waren noch nie ernsthaft böse aufeinander.

Peter Sauer: Das kommt aber auch auf die Tageszeit an!

Eb Beucke: Das stimmt. Nachts um zwei, da fetzen wir uns manchmal kräftig! Das Geheimnis unserer Freundschaft liegt aber auch darin, dass wir nicht an der Vergangenheit festhalten. Wir erzählen nicht die ganze Zeit alte Geschichten, wir sprechen auch über unser jetziges Leben und Probleme. Das ist wie bei der Musik: Die Band würde nicht funktionieren, wenn wir immer nur die alten Scheiben spielen würden.

Norbert Stute: Und ich denke, es liegt auch daran, dass wir uns so früh kennengelernt haben. Die Freundschaften aus der Jugend halten oft am längsten, weil sie am Anfang so intensiv sind.

Tutmann: Wir haben damals unglaublich viel Zeit miteinander verbracht! Wir wollten raus von zu Hause, haben uns ständig getroffen.

Stute: Eigentlich könnten wir jetzt erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, oder?

ZEIT: Unbedingt!

Sauer: Wir stammen alle aus derselben Kleinstadt: Menden im Sauerland. Dort gab es nicht viel, einer der wenigen Treffpunkte war die katholische Jugendgruppe. Es gab Ausflüge, religiöse Veranstaltungen, Feste, Zeltlager – und es wurde viel Musik gemacht. Lutz und ich haben dort gemeinsam Gitarre gelernt.

Tutmann: Zum Üben wollte ich immer zu euch nach Hause kommen, weil es da Kuchen gab. Am Wochenende sogar zwei Stück!

ZEIT: Wie kam es dann aber dazu, dass Sie eine Band gegründet haben?

Beucke: Nun ja, Lutz und Peter haben zusammen Gitarre gespielt …

Tutmann: Damals haben wir ein altes Radiogerät als Verstärker benutzt, weil wir noch keinen richtigen hatten.

Sauer: Aber du hattest immerhin schon eine E-Gitarre!

Tutmann: Die hatte ich von einem Profimusiker – da war ich so stolz! Aber du hattest später auch eine E-Gitarre, so ein rotes, unförmiges Ding!

Sauer: Oh ja, ein besonders scheußliches Modell!

Beucke: Jetzt habt ihr mich unterbrochen! Peter und ich haben uns jedenfalls kennengelernt im Klavierunterricht. Nach einer Gruppenstunde haben wir festgestellt, dass wir beide die Beatles mögen. Und dann haben wir mit Lutz eine Band gegründet.

Tutmann: Irgendwann hatten wir ein Konzert und brauchten einen Schlagzeuger. Wir haben uns dann Norbert von einer anderen Band ausgeliehen.

Stute: Und dann wurde eine Dauerleihgabe daraus. Die Jungs waren um Klassen besser als die Band, in der ich damals spielte. Außerdem spielten sie die Beatles und die Animals – das war genau meine Musik!

ZEIT: Wie ist es denn gekommen, dass aus der Band auch eine Freundschaft geworden ist?

Beucke: Die wuchs mit der Band. Für mich war die Musik auch ein Aufhänger, um sich zu treffen und zu diskutieren, auch über Politik, das waren schließlich die sechziger Jahre.