Es gibt viele Gründe, warum man gerne in Daniel Barenboims Haut schlüpfen möchte. Seiner fulminanten Begabung wegen natürlich. Und weil er in Berlin partout nicht die Nerven verliert – selbst dann nicht, wenn die Wiedereröffnung der Staatsoper Unter den Linden zum x-x-x-ten Mal verschoben wird (wie beim Flughafen wird mittlerweile nicht einmal mehr ein Datum genannt). Seine vierte Saison im Ausweichquartier Schiller Theater hat Barenboim nun mit Nikolai Rimski-Korsakows im Westen fast nie gespielter Oper Die Zarenbraut eröffnet, einer Geschichte über Obrigkeitshörigkeit und Machtmissbrauch im Zeitalter Iwans des Schrecklichen. Berlins russische Gemeinde war nahezu vollzählig erschienen, nach drei Stunden kannte der Premierenjubel keine Grenzen.

Als wollte er diesen Triumph noch konkretisieren, trat Daniel Barenboim am Montagabend an der Seite seines Musikerfreundes Gidon Kremer in der Berliner Philharmonie auf. To Russia with Love nannte sich das "Konzert für die Menschenrechte in Russland", veranstaltet zu Ehren der 2006 ermordeten Journalistin und Regimekritikerin Anna Politkowskaja. Neben Bach und Tschaikowsky erklang auch The Angels of Sorrow, ein Stück des georgischen Komponisten Gia Kantscheli für Michail Chodorkowski zum 50. Geburtstag. Chodorkowski, man erinnert sich, ist der Oligarch, der es wagte, Wladimir Putin die Stirn zu bieten, und der seit zehn Jahren im Gefängnis sitzt.

Wie fühlt sich das an, fragt man sich spätestens jetzt: der Politik so nahe zu sein mit der Musik – und gleichzeitig so fern? Wie schafft es Barenboim, Putin und Rimski-Korsakow mental unter einen Hut zu kriegen? Vielleicht darf die reine Musik, was in der Oper schnell blöd und aufgesetzt wirkt: direkt sein, Dinge beim Namen nennen, die Schnittstellen von Realität und Kunst freilegen. Ohne Bilder ist das leichter, ohne Worte auch. In der Philharmonie wurde vor dem Konzert über Russlands Zivilgesellschaft diskutiert. Im Schiller Theater floss hinterher der Champagner, und Nerz und Zobel gab es auch reichlich zu sehen.

Künstlerisch Geschlosseneres, Konzentrierteres als die Zarenbraut war an der Berliner Staatsoper in der Tat seit Jahren nicht zu erleben. Die Sänger, die Musiker der Staatskapelle, Statisten, alle knien sich förmlich hinein in diese Partitur, die etwas Folkloristisch-Treuherziges haben mag (uraufgeführt wurde sie 1899), gleichzeitig aber wie gestickt wirkt, wie ein Gobelin, vor dessen Farbenpracht und Ausmaßen man erschauert. Und so dirigiert Barenboim sie auch, aus dem Vollen heraus, nie detailpusselig: Da heult und schwefelt es im Orchestergraben, wenn Marfa (Olga Peretyatko), jene aus 2000 Jungfrauen des Landes erwählte Braut des Zaren, im dritten Akt mehr aus Versehen vergiftet wird; da zupft die Musik an feinsten Seelensträngen, wenn Marfas Widersacherin Ljubascha zu Beginn ein Liedchen singt und sich vor aller Ohren aufs Totenbett legt.

Mehr noch als Peretyatkos liebreizenden Flötentönen gehört Anita Rachvelishvilis Ljubascha dieser Abend: eine Frau wie ein Vulkan. Ein Mezzosopran, der aus nichts anderem besteht als aus Schmerz, Verwundung, purer Verzweiflung. So eine weint Tränen aus Blut. Weil neben dem Zaren auch Grjasnoj (Johannes Martin Kränzle), ihr Geliebter, es auf Marfa abgesehen hat und Ljubascha verstößt. Und weil gegen die Macht der Gefühle kein Kraut gewachsen ist, kein Liebes- oder Todespülverchen, das weiß die Musikwelt spätestens seit Richard Wagners Tristan . Im Gegensatz zu diesem freilich setzt Nikolai Rimski-Korsakow nicht auf Alchemie, sondern auf Theatralik, auf das große Historiendrama.

Sicher hätte es nahegelegen – apropos To Russia with Love –, das Historisierende aufs Politisierende herunterzubrechen. Hier ein paar demonstrierende Greenpeace-Aktivisten auf dem Roten Platz, da die Mädels von Pussy Riot zwischen Lagerhaft und Hungerstreik – und fertig wäre es gewesen, das nachrichtentaugliche Schreckensbild der russischen Gegenwart.

Es ist gut, dass Dmitri Tschernjakow, der Bühnenbildner und Regisseur, nicht in diese Falle tappt. Trotzdem und bei aller Virtuosität der Umsetzung bleibt ein Beigeschmack: Darf Oper so unpolitisch sein? Oder ist es schon politisch genug, wenn die Geschichte zur Hälfte in einem TV-Studio spielt und der Zar, der bei Rimski-Korsakow gar nicht in Erscheinung tritt, sich als computeranimierter Ikonen-Mix aus Stalin, Trotzki und dem schrecklichen Iwan entpuppt? Erwartungsgemäß fehlt Putin in dieser Reihe.

In poetisch-plakativen Bildern erzählt Tschernjakow, wie sich die Willkür derer da oben ins Leben derer da unten hineinbohrt und, schlimmer noch, wie die Menschen gar nichts anderes mehr erwarten, als kujoniert und unterdrückt zu werden.

Mal rauscht dazu der russische Birkenwald, mal blickt man Marfas Familie direkt in die trügerische Wohnzimmeridylle. Die junge Frau trägt grundsätzlich weiße Söckchen und Seitenscheitel, das stört ein bisschen. Doch wie Tschernjakow mit den Sängern arbeitet, ist ein Wunder.

Und plötzlich, wenn Ljubascha sich so elendiglich vor ihrem Geliebten erniedrigt oder wenn Marfas Delirium dem einer Untoten, lange Gestorbenen gleicht, begreift man, wie sehr die gute alte Oper doch Opium ist. Und wie wenig wir letztlich wissen wollen von den Welten da draußen, wenn die Wogen solcher Musik über unseren Köpfen zusammen- schlagen.