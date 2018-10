Ein Werk, das bequem in ein Taschenbuch passt; ein Leben, das nach vier, fünf produktiven Jahren auf einen Schlag erlischt; ein Mann, der über Hessen, Straßburg und Zürich nie hinausgekommen ist; ein Nachlass, der mehr oder minder spurlos verschollen ist – wie schreibt man in solcher Lage eine Büchner-Biografie? Das geht doch gar nicht.

Hermann Kurzke macht es möglich. 500 Seiten bringt er zusammen, und keine davon ist langweilig, keine überflüssig. Mit allen Mitteln der Recherche und der Interpretation rückt er seinem Liebling zuleibe, ist indiskret, wenn es die legitime Neugier gebietet, und diskret, wenn Respekt geboten ist. Und er leistet sich etwas, was strenge Wissenschaft eigentlich nicht darf: Er fantasiert und imaginiert, er malt sich Szenen aus, versetzt sich in den Kopf seines Helden. Er behauptet dabei nicht: So war es, sondern spielt nur, inspiriert von Büchners Texten, mit Möglichkeiten. Ja, das ist manchmal etwas haltlos, aber es entsteht ein überaus farbiges Bild.

Kurzke beschreibt das Umfeld in den zwanziger, dreißiger Jahren im Deutschland des 19. Jahrhunderts, schildert die Verfolgung der politischen Opposition, den universitären Betrieb und das burschenschaftliche Leben, er diskutiert das Problem der Theodizee ebenso wie das Projekt der Romantik und die Gruppe des Jungen Deutschlands, er porträtiert Freunde und Familie. Er macht das so gewandt, dass man ihm gebannt folgt und nicht nur über Büchner etwas lernt, sondern auch über die ganze Epoche.

Er will sich vor Gott rechtfertigen durch Dienst an der Menschheit

Wer war dieser Mann, der zunächst wenig bekannt war, dessen Werk heute jedoch zur Weltliteratur zählt? Seine Tagebücher, viele Manuskripte und die allermeisten Briefe wurden verschlampt oder vernichtet. Die Quasiwitwe Wilhelmine Jaeglé (Minna) zensierte, was ihr als unanständig oder zu privat erschien; der Bruder Ludwig, der die Werke herausgab und den politischen Georg wollte, ließ weg, was ihm zu verspielt oder bloß romantisch vorkam. Bis heute gilt Büchner als der "Proto-Marx" (Kurzke), der mit seiner Parole "Friede den Hütten! Krieg den Palästen!", die das gemeinsam mit Freunden verfasste Flugblatt Der Hessische Landbote einläutete, Vorläufer einer antiautoritären Bewegung gewesen sei. Als Erich Fried 1987 den Büchner-Preis erhielt, äußerte er die Vermutung, der Dichter würde sich, wenn er noch lebte, womöglich auf die Seite der RAF schlagen.

Kurzke findet das absurd. Der Hessische Landbote sei ein rhetorisches Gesellenstück Büchners gewesen, ein romantischer Gewaltstreich, frei von politischer Analyse und Kalkül. Als zwei Genossen eingekerkert wurden, sei er, tödlich erschrocken, nach Straßburg abgehauen. Kurzke findet das verständlich: "Von der Flucht und vom kläglichen Scheitern der revolutionären Aktivitäten war ein schlechtes Gewissen übriggeblieben. Hatte er nicht seine Ideale und seine Freunde im Stich gelassen? Hätte er nicht Minnigerodes und Weidigs Martyrium teilen müssen? Warum war er davongekommen? Das mußte einen Sinn haben. Das bedeutete eine Verpflichtung. Um vor sich selbst nicht als Verräter dazustehen, mußte er dichten. Dichtend fand er Zugang zu den überfluteten Gebieten seines Selbst, die für andere Erkenntnisarten unzugänglich waren." Und er fährt fort: "Diejenige Energie, die zuerst die Welt durch Flugschriften verändern wollte, fließt danach in die Dichtkunst. Dort will Büchner sich vor der Gesellschaft, vor dem Vater, vor sich selbst und vor Gott auszeichnen und rechtfertigen. Die Auszeichnung befriedigt den Narzißmus, die Rechtfertigung aber gilt der religiösen Identität. Als einer, der sich vor Gott rechtfertigen will durch einen Dienst an der Menschheit, ist er immer noch ein typischer Protestant, ein evangelischer Christ, der um die Gnade ringt."

Das ist eine starke These. Kurzke macht sie plausibel, indem er das Werk aufs Genaueste durchkämmt. Die heitere Utopie und den schwarzen Fatalismus, die Erlösungsfantasien und die rüden Sarkasmen, die er darin findet, sieht er eingebettet in die vielfältig-widersprüchliche Bilderwelt des Christentums. Nein, Büchner sei kein treuer Anhänger der Amtskirche gewesen, sein revolutionäres Pathos jedoch verdanke sich einem aufgeklärten Christentum. "Weil er Christ war, mußte er die Welt verbessern. Weil er das Dreckstück Mensch kannte, mußte er ihm die göttliche Fähigkeit zur Verbesserung abtrotzen. Er sah das Kreuz der Wirklichkeit und den Schimmer der Erlösung. Er litt an der Differenz. Er sah, weil er litt; er litt, weil er sah."

Indem es Kurzke gelingt, sein Büchner-Bild aus einer sorgfältigen und liebenden Textanalyse abzuleiten, folgt man ihm mit wachsender Zustimmung. Er schildert, wie der Landboten-Schock den jungen Mann in eine innere und eine äußere Person aufspaltet. Die äußere beeilt sich, den bürgerlichen Maßstäben gerecht zu werden. Büchner führt sein medizinisches Studium rasch zum Ziel, reüssiert mit einer Dissertation über das Nervensystem der Barbe, wird zur Probevorlesung an die frisch gegründete Universität Zürich eingeladen und erhält eine Dozentur. So entspricht er den Wünschen des Vaters, seines Zeichens Medizinalrat in Darmstadt. Auch sonst scheint Büchner entschlossen, den üblichen Weg zu beschreiten. Die heimliche Verlobung mit Minna, die er in Straßburg kennengelernt hat, macht er öffentlich. Alles deutet auf Heirat und Karriere hin. Und natürlich fragt Kurzke: Was wäre gewesen, wenn es 1837 Antibiotika gegeben hätte und Büchner dem Typhus nicht erlegen wäre? Wäre er Professor geworden, vielleicht mit einem Haus in Kilchberg samt Blick auf den See? Hätte er mit Minna eine Familie gegründet und dem Dichten entsagt?