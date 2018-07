Keine Buchmesse ohne Klagen über die Lage des "stationären" Buchhandels. Der Ausdruck, zur Abgrenzung von den Internetversendern gemeint, ist nicht schlecht gewählt, insofern er die klinische Dimension der Misere schon andeutet. Und in der Tat hat das Siechtum der Ladengeschäfte begonnen, lange bevor Amazon und andere Versender auf den Plan traten. In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts konnte bereits auf ernste Schwierigkeiten stoßen, wer in einer Münchner Universitätsbuchhandlung das berühmte Buch von Ernst Robert Curtius über Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter kaufen wollte. Der Kunde musste die Buchhändlerin mit Gewalt daran hindern, im Verzeichnis Lieferbarer Bücher unter "Kurzius" zu suchen.

Desinteresse am Buch war das erste schwere Krankheitssymptom. Der reisende Vertreter eines großen Verlages meinte seinerzeit, die meisten Buchhändler würden sich wohler fühlen, wenn sie Seife verkaufen könnten. Mangels Drogeriewaren wichen sie damals auf Geschenkartikel, lustige Schlüsselanhänger und andere Gimmicks aus. Man sieht sie noch heute als umsatzsteigerndes Heilmittel an den Kassen liegen. Aber anstatt die Buchferne als Ursache der Krankheit zu begreifen, klagte man im vorigen Jahrhundert vor allem die gewaltig ins Kraut schießenden Buchhandelsketten an.

Heute leiden die Giganten wie Thalia und Hugendubel an derselben Infektion. Der neugierige Buchkäufer, der Literaturliebhaber oder gar abseitig Interessierte findet bei ihnen nichts – nur den massenkompatiblen Schrott, der sich auf riesigen Wühltischen türmt. Früher konnte man in einer "wohlsortierten" Buchhandlung wenigstens jederzeit die Klassiker finden, die Werke Schillers, Flauberts, Dostojewskis. Davon kann heute, wenn nicht gerade eine Neuübersetzung vorliegt, nirgendwo die Rede sein. Sortiert wird höchstens nach Preis, Größe, Bildern – oder Bestsellerlisten.

Darum ist es auch nicht der zufällige, der preisbewusste oder den Bestsellerlisten folgende Kunde, der ins Internet abwandert. Es ist der informierte, der begeisterte, der verrückte Buchliebhaber, der lieber bei Amazon kauft. Wozu soll er in einen Laden gehen, wenn er schon vorher weiß, dass er das Gewünschte niemals finden wird? Und dass ihn augenblicks eine buchstabenfeindliche Atmosphäre umfangen wird, die ihn zum Außenseiter stempelt?

Über sterbende Buchhandlungen sollte man nicht mehr klagen. Ihre Besitzer haben längst selbst die Lust am Betrieb verloren. Die wenigen verbliebenen Narren werden ihr Narrengeschäft umso leichter erhalten können. Wir helfen ihnen.