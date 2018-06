Ist schon ein irrer Moment, wenn das böse Schnattern des Literaturbetriebs plötzlich erstirbt. Der Kaisersaal des Frankfurter Römers ist bis auf den letzten Platz besetzt am Montagabend vor Eröffnung der Buchmesse. Kurz vor sieben Uhr betritt der Vorsteher des Börsenvereins, Gottfried Honnefelder, die Bühne. Er öffnet den Umschlag, um vorzulesen, wer den Deutschen Buchpreis in diesem Jahr gewinnt. Bevor er den Namen ausspricht, herrscht Stille. Gespannte, ängstliche, hoffnungsvolle Stille – es ist ein Augenblick, in dem vieles möglich erscheint.

Der Musilsche Möglichkeitssinn aus dem Mann ohne Eigenschaften könnte einem einfallen. Dort ist es der nahende Erste Weltkrieg, der den Möglichkeitssinn erledigt: "Bumm bumm". Das ist ein Zitat. Aber nicht aus dem Mann ohne Eigenschaften, sondern aus einem der nominierten Romane.

Im Frankfurter Römer hält der Literaturbetrieb also den Atem an. Wie gesagt, nur kurz. Wie gesagt, ein schöner Moment der Möglichkeiten. Der einzige würdige Moment an diesem Abend der Verleihung eines Preises, von dem seit neun Jahren behauptet wird, er sei ein Erfolg. Das ist keine falsche Behauptung: Der Preis ist ein Erfolg. Aber der Preis ist auch eine Pein, und nicht nur für die fünf Autoren und Autorinnen, die es mit ihren Romanen auf die Shortlist geschafft haben und dann ohne Preis nach Hause gehen.

Aber wir greifen vor. Noch ist der Name nicht gefallen, über den seit vier Wochen spekuliert worden ist, nachdem die Shortlist draußen war. So ist die Sache mit dem Preis ja auch gemeint gewesen, als man ihn 2005 ins Leben rief: Die deutschsprachige Gegenwartsliteratur sollte in aller Munde sein. Eine Sekunde später ist der Name ausgesprochen. Und schon hat eine andere, unerbittliche Logik übernommen. Die Logik des Sieges. Die fünf anderen, die eben noch im Möglichkeitssinn lebten, dürfen sich trollen.

Sensible Preisträger erkennen die verzwickte Lage und denken sich ein paar nette Worte für die Verliererkollegen aus. (Weniger sensible Preisträger halten moralische Appelle, als wäre dies der Friedensnobelpreis.) Terézia Mora, die für ihren bei Luchterhand erschienenen lebensklugen, packenden, psychologisch genau erzählten Ehe- und Depressionsroman Das Ungeheuer ausgezeichnet wurde, gehört zu den sensiblen Gewinnern. Sie reagiert souverän und trumpft nicht auf. Fraglos eine gute Wahl der diesjährigen Jury. Der Buchhandel könnte einwenden, Das Ungeheuer sei der Mittelteil einer Trilogie und daher nicht leicht verkäuflich. Auch sind die Buchseiten in der Mitte durch einen horizontalen Strich unterteilt: Oben reist der männliche Held Darius Kopp durch Europa, im unteren Teil lesen wir die Tagebucheinträge seiner schwer kranken, durch Suizid gestorbenen ungarischen Frau Flora. Aber wie Terézia Mora, selbst in Ungarn geboren, in der Pressekonferenz so schön sagte: "Ich weiß gar nicht, was das Gewimmer immer soll." Sie meinte die Formfrage!

Am Büfett der Römerhallen, die ihren gruftigen Charme durch eine neue Lichtinstallation eingebüßt haben, zermalmen die bösen Zungen des Betriebs dann wieder genüsslich den Möglichkeitssinn der Literatur. Bis zum nächsten Jahr, wenn ein paar Sekunden lang ein Name in der Luft schwebt.