Am Dienstag der kommenden Woche werden die Gegner der Energiewende wieder einmal glauben, recht zu haben. Sie werden sich öffentlich empören, weil an diesem Tag, wie jedes Jahr, bekannt gemacht wird, dass die Verbraucher für die Förderung von grünem Strom wieder einmal mehr zahlen müssen. 2007 belief sich der Obolus, die sogenannte EEG-Umlage, gerade einmal auf einen Cent pro Kilowattstunde, inzwischen sind daraus fast 5,3 Cent geworden, und vom 1. Januar 2014 an werden es vermutlich rund sechs Cent sein. Eine durchschnittliche Familie mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch wird im nächsten Jahr 210 Euro zahlen müssen – nur, um die gesetzlich garantierten Ansprüche der Eigentümer von Solar-, Wind- und Biostromanlagen zu befriedigen. Skandal!

Die Ziffer, die in der nächsten Woche verkündet wird, bleibt zwar hinter den schlimmsten Befürchtungen zurück; noch im Frühjahr hatte Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) vor einem Anstieg der EEG-Umlage auf sieben Cent pro Kilowattstunde gewarnt. Aber auch die jetzt erwarteten sechs Cent werden Anlass für die Forderung sein, den Siegeszug der erneuerbaren Energien zu bremsen, wenn nicht gar auszubremsen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie redet bereits einem Fördermoratorium das Wort.

Die Sache wird nicht dadurch besser, dass im Wahlkampf – Stichwort: Strompreisbremse – Erwartungen geweckt worden sind, die sich nicht einlösen lassen werden. Denn gleichgültig, zu welcher Konstellation es bei der Regierungsbildung kommt: Nach Lage der Dinge wird die angekündigte "große" Reform des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) auf sich warten lassen – nicht nur, weil jeder potenzielle Koalitionspartner Rücksicht auf seine spezielle Klientel nehmen wird. Obendrein fehlt immer noch eine Blaupause für den ganz großen Wurf.

Wenn die neue Regierung steht, ist deshalb nur mit einer "kleinen" Reform zu rechnen: Hier und da wird eine Einspeisevergütung ein wenig gesenkt, der ein oder andere Bonus wird abgeschafft. Und was viele Grünstromerzeuger schon heute freiwillig tun – sie vermarkten ihren Strom direkt und bekommen dafür eine "gleitende Marktprämie" –, wird womöglich zur Pflicht. Das fordert die Lobby der Stromwirtschaft ebenso wie der Sachverständigenrat für Umweltfragen. Nur, die Förderkosten lassen sich durch all das nicht nennenswert senken, erst recht nicht durch die Kappung der Privilegien für industrielle Großverbraucher von Strom; dadurch würde die Last lediglich anders verteilt. Haushalte und viele Betriebe müssten etwas weniger zahlen, einige Betriebe etwas mehr. Unterm Strich also bliebe das Potenzial, die Energiewende zu skandalisieren.

Überraschend ist das nicht. Denn das Gros der EEG-Umlage, 4,5 der aktuell 5,3 Cent, besteht aus bereits zugesagten, langfristigen Zahlungsverpflichtungen für existierende Anlagen. Wer 2005 ein Windrad errichtet oder 2009 eine Solaranlage auf sein Hausdach geschraubt hat, tat das in dem berechtigten Glauben, ihm stehe die damals geltende Vergütung pro Kilowattstunde zwanzig Jahre lang zu. Ohne den verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz zu verletzen, lassen sich diese Ansprüche nicht mehr reduzieren. Sie sind eine "Altlast", die erst weit nach dem Jahr 2020 langsam verschwinden wird.

Neue EEG-Anlagen schaffen zwar neue, zusätzliche Zahlungspflichten. Weil die Einspeisevergütungen aber inzwischen deutlich gesenkt worden sind, wirkt sich das auf die Umlage nur noch an der zweiten Stelle hinter dem Komma aus, also praktisch gar nicht mehr. Aus einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens Prognos geht hervor, dass sich grüner Strom inzwischen zu vergleichbaren Kosten erzeugen lässt wie konventioneller Strom (siehe Grafik). Dass die Kosten der Grünstromerzeugung so dramatisch gesunken sind, ist ja der eigentliche Erfolg des EEG. Nur, leider merken die Stromverbraucher davon nichts.

Mit einer merklichen Entlastung der Stromverbraucher wäre tatsächlich nur zu rechnen, wenn die Altlast der EEG-Förderung in Zukunft anders finanziert würde, aus einer Art "Altschuldenfonds". Der frühere Umweltminister Klaus Töpfer (CDU) macht sich dafür stark; die Stromverbraucher würden dadurch entlastet und könnten endlich von der Energiewende profitieren. Es spricht zwar auch einiges dagegen, nicht zuletzt der Umstand, dass die EU-Kommission daran Anstoß nehmen könnte. Allerdings ist auch das bestehende deutsche Fördersystem vor Angriffen aus Brüssel nicht gefeit; Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia und Energiekommissar Günther Oettinger haben ihre Abneigung bereits wiederholt deutlich gemacht.

Ob die beiden sich durchsetzen, hängt auch davon ab, wo die EU in Zukunft ihre Prioritäten setzt – vor allem, ob sie den Anspruch aufrecht erhält, führend beim Klimaschutz sein zu wollen. Darüber wird bereits gerungen, seit die Kommission im Frühjahr ein Grünbuch über die Energie- und Klimapolitik bis 2030 präsentierte. Die deutsche Regierung hat sich bisher dazu nicht positioniert. Will sie die Energiewende retten, muss die zukünftige Regierung schnell Stellung beziehen.