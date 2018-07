Entwicklungspolitik bestand lange Zeit vor allem darin, Armut zu bekämpfen. Länder, die weder in der Weltwirtschaft noch in der Weltpolitik eine Chance hatten, sollten humanitäre Hilfe bekommen und dabei unterstützt werden, ihre kränkelnden Ökonomien einigermaßen zu stabilisieren. Sie hießen offiziell "Partnerländer", aber in der Bundesregierung interessierte sich nur das Entwicklungsministerium für sie. Es gab eine klare Grenzziehung zwischen Außenpolitik und Entwicklungspolitik.

Diese Grenze ist falsch, denn Außenpolitik und Entwicklungspolitik gehören zusammen, und zwar aus drei Gründen.

Erstens hat sich die Zahl der ärmsten Länder der Welt in den vergangenen 15 Jahren auf etwa 35 halbiert. Es sind jene Staaten, wie Somalia, Sudan, Kongo und Afghanistan, in denen die Menschen durch Bürgerkriege, Gewalt und Korruption ihrer Existenzgrundlage beraubt werden. Zwar leben in diesen Staaten "nur" noch ein Drittel der ärmsten Menschen der Welt, etwa 350 Millionen. Dennoch und gerade deswegen sind diese Länder mittlerweile wichtige Schauplätze der Außenpolitik, schlicht weil Kriege und regionale Krisen häufig in ihnen ihren Ausgang nehmen.

Zweitens leben die anderen zwei Drittel der Armen in der Gruppe der wirtschaftlich aufstrebenden Schwellenländer, die zunehmend eigenes Geld in ihre Entwicklung investieren können, etwa Indien, Brasilien oder Vietnam. Traditionelle Entwicklungspolitik wird in ihnen immer unwichtiger. Viele dieser Staaten sind tatsächlich Partner für die deutsche Außen-, Sicherheits-, Klima- und Wirtschaftspolitik, auch weil sie Mitglieder in der G 20 sind, der Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.

Drittens hat das Geschäftsmodell der alten Entwicklungspolitik radikal an Legitimation verloren. Selbst wenn Entwicklungspolitik gut gemeint ist und gut gemacht wird, ist sie oft geprägt von Paternalismus und der latenten Arroganz der Helfer, Experten und Finanziers. Weder Staaten noch Menschen sehen sich gern über Jahrzehnte in der Rolle von Bittstellern und Almosenempfängern. Sie akzeptieren dies umso weniger, wenn sie selbst zu Gebern geworden sind. Indien und China häufen Devisenreserven an und finanzieren Hilfsprojekte, während sich Westeuropa in der schwersten Finanzkrise seit den 1930er Jahren befindet.

Die Autoren Jörg Faust ist Abteilungsleiter, Dirk Messner Direktor am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik

Sollte Deutschland also die Entwicklungszusammenarbeit schrumpfen? Sie könnte sich doch auf die ärmsten Länder der Welt konzentrieren, sollte man meinen. Das bisherige Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung könnte Schritt für Schritt verkleinert oder ins Auswärtige Amt integriert werden, um Armutsbekämpfung, die Stabilisierung schwacher Staaten und Sicherheitspolitik zusammenzuführen. Aus den aufstrebenden Entwicklungs- und Schwellenländern könnte sich die Entwicklungspolitik hingegen zurückziehen.

Wer das fordert, übersieht einen vierten Trend, der sich längst in der Entwicklungspolitik abzeichnet: Es geht nicht mehr allein um die weltweite Bekämpfung der Armut, sondern um viel mehr. Es geht um die Frage, wie wir im 21. Jahrhundert unsere globalen Gemeinschaftsgüter bewahren können, sprich: wie wir die Energieversorgung klimaverträglich umbauen, die Weltmeere und die Artenvielfalt schützen können, weltweite Finanzmärkte stabilisieren, die Demokratiebestrebungen (beispielsweise im arabischen Raum) fördern und schwache Staaten unterstützen. Die Antworten auf diese Fragen folgen nicht dem alten Geber-Nehmer-Muster oder dem gewohnten Nord-Süd-Paternalismus. Vielmehr stehen sich Staaten mit eigenen und mit gemeinsamen Interessen gegenüber. Reiche, arme und aufsteigende Länder sind aufeinander angewiesen. Im Bereich klimaverträglicher Innovationen oder Wissenschaftspolitik sind manche Schwellenländer, zum Beispiel China, weiter als viele europäische Länder.

Leider fehlt es in unseren Ministerien an starken Akteuren, die sich um diese Veränderungen aus deutscher, europäischer und globaler Perspektive kümmern würden.