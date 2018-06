Zum ersten Mal war ich 1991 in Frankfurt, mit der Gruppe Nirvana, irgendwo im Bahnhofsviertel sind wir damals ein bisschen rumgestiefelt. Ganz geheuer war mir das nicht. Viele Jahre später haben mich Sophie von Olfers und Susanne Gaensheimer zu einem Künstlergespräch ins Museum für Moderne Kunst eingeladen. Habe im Hotel Nizza gewohnt, also wieder in diesem Viertel. Heiß war’s tagsüber, hab mir nichts dabei gedacht, über meinen kurzen Hosen ein Jackett anzuziehen. Das fanden die Türken und die Türsteher überhaupt nicht gut, und ich war komisch beeindruckt von dem Viertel.



Juergen Teller 49, veröffentlichte seine Bilder in einflussreichen Magazinen und hatte Einzelausstellungen in der Kunsthalle Wien, im Institute of Contemporary Arts in London und der Fondation Cartier pour l’art contemporain in Paris. Er wurde mit dem begehrten Citibank Preis ausgezeichnet.

In diesem Jahr, durch die ZEITmagazin-Geschichte, habe ich alles ein bisschen besser kennengelernt und mich gleich wohlgefühlt. Die Leute sind so warm und herzlich, so unheimlich sympathisch und nicht so angestrengt cool wie in Berlin. Es gefällt mir hier viel besser als in der Hauptstadt, ich bin ja auch vom Dorf. Man hat auch das Gefühl, die Leute leben wirklich gerne hier in Frankfurt.

Also bevor ich noch lange weiter blöd rumrede – mir ist Frankfurt ans Herz gewachsen. Es ist so gemütlich für mich wie im Urlaub, nur dass man fix und fertig wieder heimfährt.