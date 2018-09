Allzu gern beklagen sich Politiker über ihr schlechtes Bild. Dabei könnten sie von US-Sängerin Miley Cyrus jetzt lernen, wie es sich ändern lässt. Der ehemalige Kinderstar robbte neulich nicht nur mit rausgestreckter Zunge und zuckendem Hintern über die Bühne, um das Niedliche-Mädchen-Image loszuwerden. Nun hatte Cyrus auch einen glamourösen Auftritt in der Comedyshow Saturday Night Live: Dort parodierte Cyrus in dem Song We Did Stop (The Government) die Republikaner und sich selbst gleich mit. Verkleidet als Tea-Party-Mitglied Michele Bachmann leckt und robbt sie darin den Wortführer und die Maskottchen der Republikaner an. Jetzt wird sie als kluge Kommentatorin des politischen Geschehens gefeiert. Das Mädchen? Ist vergessen. Was unsere Politiker daraus lernen können? Wenn sie eine neue Rolle annehmen, wirklich daran glauben und ihren ganzen Körper einsetzen, kann gewiss auch aus Sigmar Gabriel ein Staatsmann und aus Christian Lindner ein Phönix werden.