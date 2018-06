Danke für die Jahre, die ihr uns geführt habt", hat Robert Habeck nach dem Wahldesaster der Grünen gesagt, beim Scherbengericht im Berliner Wedding. Mit einem Kloß im Hals sprach der schleswig-holsteinische Umweltminister aus, was in der Partei schon lange rumort: dass ein Abschied fällig ist von der Generation Trittin. In seinem Dank schwang eine Fundamentalkritik mit, in die er sich dann aber selbst auch wieder halb einschloss. "Ihr habt Jahre eures Lebens gegeben, eure Familien wenig gesehen – und dann wacht man auf, und alles war falsch."

Alles war falsch – und nun? Jetzt ist Habeck dran, der 44-Jährige, mitsamt seinen Altersgenossen – Realos wie Kerstin Andreae und Boris Palmer aus Baden-Württemberg, Tarek Al-Wazir in Hessen, Dieter Janecek aus Bayern oder Linke wie Simone Peter aus dem Saarland und die neuen Fraktionsvorsitzenden, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter. Sie müssen jetzt den Grünen ein Gesicht geben, eine frische Story, eine neue Existenzberechtigung.

Gefragt worden sind sie oft; immer hatte die Generation "Kann grad nicht" ihre Gründe, nicht nach Berlin zu gehen – ein guter Posten, die Familie, nicht zuletzt die Dominanz der Alten. Nun haben sich die Alten selbst aus dem Spiel genommen, die Macht liegt zum Greifen nah – aber greifen muss man sie eben. Fast die gesamte alte Garde ist dabei, wenn die Grünen am Donnerstag zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit der Union Perspektiven für eine Koalition im Bund sondieren.

Nicht erst seit Joschka Fischers Verdikt, nach ihm kämen "keine Rock ’n’ Roller" mehr, lastet auf der mittleren Generation der Grünen der Verdacht des "Postheroischen": dass die großen Straßenschlachten geschlagen, die Atommeiler abgeschaltet, die Schwulenrechte erkämpft sind. Mit der Wehmut der späten Geburt sehen sie auf Parteitagen Schwarz-Weiß-Filme von frühen Gorleben-Demos und fühlen sich als Verwalter eines Erbes, dem sie nie gerecht werden können. Sie haben die Partei von ihren Eltern nur geborgt.

Im Selbstbild der Alten wurde das Land erst mit den Grünen demokratisch

Aber einige der "Postheroen" fangen an, diese schlecht gelaunte Politikverachtung als Zumutung zu empfinden. "Die Vorstellung, man müsse erst in Stahlgewittern gestanden haben, bis man einen Charakter ausgebildet hat, ist doch hoffentlich mit Ernst Jünger von uns gegangen", meint Peter Siller, Jahrgang 1970, einer der wichtigsten Vordenker der Grünen. Der grüne Europapolitiker Sven Giegold kommt von Attac, er hat die Antiglobalisierungsbewegung der späten neunziger und frühen 2000er Jahre mitgemacht. Gerhard Schick, 41, katholischer, linker Finanzpolitiker und einer der eloquentesten Köpfe der Bundestagsfraktion, wehrt sich ebenfalls gegen falsche Ehrfurcht vor der Gründergeneration. "Wir kämpfen halt andere Kämpfe: Sven Giegold und ich gegen Großbanken und die Versicherungslobby, Jan Philipp Albrecht gegen Datenklau durch US-Geheimdienste, Christian Meyer gegen die Agrarindustrie. Viele von uns mussten auch persönlich kämpfen: als Schwule und Lesben, als Leute mit Migrationshintergrund."

Aber es gibt eine entscheidende Frage, bei der die Selbstverortung den Jüngeren immer noch schwerfällt. Man kann sie mit einem Wort aufrufen: Deutschland. Ist Deutschland, wie Katrin Göring-Eckardt als Spitzenkandidatin im Wahlkampf immer wieder sagte, eine "schwarz-gelbe Lobbyrepublik"? Ein Land, dem es "nicht gut geht"?

Wie Blei lastet das Freund-Feind-Denken der Gründungsgrünen auf den Nachgeborenen. Die jungen Linken haben es oft wie selbstverständlich übernommen. Gerade die ökologische Frage hat die Parteispitze gewöhnlich als Machtkampf zwischen Kapital und Gesellschaft inszeniert, die Europapolitik als Krieg gegen die Bankenlobby, die Außenpolitik als Diktat der Rüstungsindustrie. Im Selbstbild dieser Generation ist die Bundesrepublik überhaupt erst mit dem Auftauchen der Grünen demokratisch geworden – eine Selbstüberschätzung, die der Partei nun zum Verhängnis geworden ist.

Ist Deutschland nicht vielmehr ein Land, an dessen Stärken Grüne, aber eben auch die beiden Volksparteien und die Liberalen, erheblichen Anteil haben; ein Land, in dem eine geschiedene, kinderlose Frau aus dem Osten, ein Rollstuhlfahrer und ein schwuler Mann die Geschäfte führen, ein Land der Vergangenheitsbewältigung und Selbstkritik, der kostenlosen Zahnpflege und der Liberalität, in dem das Hassen und Schreien im politischen Raum im Laufe der letzten 30 Jahre stetig abgenommen haben?