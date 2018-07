Alle Kolumnen von Harald Martenstein aus dem ZEITmagazin zum Nachlesen

Bei der Bundestagswahl ist die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Wenige Menschen wissen, dass die FDP als einzige deutsche Partei einen "Ortsverein Mallorca" besitzt. Mag sein, dass von dort aus der Wiederaufbau der liberalen Partei beginnt. Sogar Guido Westerwelle trägt sich angeblich mit dem Gedanken, dauerhaft nach Mallorca zu ziehen: Projekt 18 Grad im Winter.

In vielen Kommentaren wurde nach den Wahlen aber auch die Frage gestellt, wofür die Partei FDP eigentlich noch gestanden habe, wenn man von der Steuerpolitik einmal absieht. Ich möchte diese Frage beantworten.

Keine politische Kraft in der Bundesrepublik hat so viel für die Akzeptanz von Doppelnamen, auch komplizierten, in der deutschen Gesellschaft getan. Ich denke an die legendären Generalsekretärinnen Irmgard Adam-Schwaetzer und Cornelia Schmalz-Jacobsen, an die glücklose Europapolitikerin Silvana Koch-Mehrin, an die Kieler Fraktionschefin Christel Aschmoneit-Lücke, natürlich auch an die Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Einen politisch wirklich fundiert gebildeten Menschen wird man in Deutschland noch in Jahrzehnten daran erkennen, dass er auf Anhieb zu sagen weiß, wie viele s im "Leutheusser" der scheidenden Justizministerin enthalten sind.

Ein Urgestein der Partei, Hildegard Hamm-Brücher, hat die FDP unter Protest verlassen, ebenso die spätere Bankchefin Ingrid Matthäus-Maier. In früheren Jahren waren in der deutschen Politik für die FDP zeitweilig parallel die drei Doppel-Müllers unterwegs, nämlich die Stuttgarter Bürgermeisterin Gabriele Müller-Trimbusch, der Hamburger Fraktionschef Peter-Heinz Müller-Link und der stellvertretende Hamburger Landesvorsitzende Burkhardt Müller-Sönksen.

Ein Doppelname ist eine bewusste namenspolitische Entscheidung. Bei eher linken, emanzipatorischen Parteien sind Doppelnamen schon früh eine Selbstverständlichkeit gewesen. Dass es sich bei Margaretha Hölldobler-Heumüller und bei Nargess Eskandari-Grünberg um Politikerinnen aus den Reihen der Grünen handelt und bei Ulla Kalbfleisch-Kottsieper um eine verdiente Erfurter Sozialdemokratin, muss man fast nicht dazuschreiben. Aber es war eben die FDP, die den Doppelnamen tief hinein in die bürgerlichen Milieus getragen hat. FDP-Politik, das hieß jahrzehntelang: Haltet, im Namen der Freiheit, die Steuern kurz – die Namen aber haltet lang.

Es ist dann so etwas wie eine Zeitenwende gewesen, fast ein Menetekel, als 1999 in der nordrhein-westfälischen Stadt Bünde, und zwar für die CDU, eine Frau mit dem folgenden Namen zur Bürgermeisterin gewählt wurde: Anett Kleine-Döpke-Güse. Allerdings ist später von Frau Kleine-Döpke-Güse die Äußerung bekannt geworden, dass sie sich gegen einen Dreifachnamen entschieden hätte, wenn ihr bekannt gewesen wäre, wie viele Dokumente eine Bürgermeisterin zu unterschreiben hat. Aufhorchen konnte man auch, als 2002 für die CDU Bernhard Schulte-Drüggelte in den Bundestag einzog und als 2004 Emine Demirbüken-Wegner in den Bundesvorstand der CDU aufrückte. 2008 fiel dann die vielleicht letzte Bastion der fortschrittsfeindlichen Doppelnamengegner, die CSU schickte Kerstin Schreyer-Stäblein in den Bayerischen Landtag.



Und als dann 2011 im Saarland Annegret Kramp-Karrenbauer für die CDU zur Ministerpräsidentin gewählt worden ist, musste auch dem Letzten klar sein, dass die FDP ihr, neben der Steuerpolitik, zweites großes gesellschaftspolitisches Thema an die Union verloren hatte. Die FDP war funktionslos geworden.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio