Seit Edward Snowdens Enthüllungen über das systematische, flächendeckende Ausspähen unbescholtener Bürger durch amerikanische und britische Geheimdienste fühle ich mich an den Mai 1986 erinnert. Ich war ein Teenager-Mädchen in Wien, und irgendetwas Schlimmes war in der Sowjetunion passiert. Über Radio wurde man aufgefordert, die Schuhe draußen stehen und kleine Kinder nicht mehr im Gras spielen zu lassen. Die drei Paar Schuhe vor unserer Wohnungstür waren ein ungewohnter Anblick, aber als mein Vater heimkam, weigerte er sich, seine dazu zu stellen. Er hielt die Warnungen für Massenhysterie. Vor etwas, das man nicht sehen, riechen oder spüren kann, braucht man sich nicht zu schützen. Es ist einfach gar nicht da.

Zugegeben, der Vergleich hinkt. Damals wussten nämlich die meisten Menschen, wie fatal ein massiver Austritt von nuklearer Strahlung ist, unklar war nur, wie viel wir davon abbekommen würden. Heute dagegen reagiert die Mehrheit wie damals mein Vater, unsere Regierung ebenso wie die Bevölkerung.

Gibt es irgendein Problem? Hat irgendjemand etwas zu verbergen? Mir doch egal, wenn die meine E-Mails an Tante Gertraude mitlesen!

Ja, es gibt ein Problem. Und zwar ein gewaltiges. Früher hörte man manchmal von Fällen, wo übergeschnappte Postboten Berge von Briefen horteten und lasen, anstatt sie zuzustellen. Sie wurden immer hart bestraft. Denn bis heute gilt das Briefgeheimnis. Derzeit ist ein handgeschriebener Brief wahrscheinlich das sicherste Mittel, um unbeobachtet zu kommunizieren. In Heinrich Bölls spätem Roman Fürsorgliche Belagerung, der heute aktueller ist als selbst zur Zeit des Deutschen Herbstes, heißt es: "Wir werdens in Zukunft machen wie in dem Hotel in Moskau: Zettel schreiben und sie die Toilette hinunterspülen, aber sie werden noch Körbe erfinden, mit denen sie die Fetzen auffangen, aus der Scheiße herauspuhlen und zusammenkleben."

Genau das können die Geheimdienste inzwischen perfekt. Ihre Körbe sind gigantische Festplatten, und sie fangen jeden Datenfetzen auf, den wir irgendwo hinterlassen. Das Zusammenkleben besorgen geduldige, emotionslose Rechner. Man muss gar nicht so weit gehen, Philip K. Dicks Story Minority Report heraufzubeschwören, in der Menschen für Verbrechen verhaftet und verurteilt werden, die sie noch gar nicht begangen haben, bloß wahrscheinlicherweise begehen werden. Es reicht, sich vorzustellen, dass eine zufällige Kongruenz von Daten (einmal anders zur Arbeit gefahren, eine Fehlüberweisung getätigt, sich immer schon für eine bestimmte Protestbewegung engagiert), die einem selbst gar nicht bewusst ist, genügen könnte, um einen in Verdacht für irgendeine Tat zu bringen, die zufällig genau zu diesen Informationen passt.

Hier ist ein System am Werk, das mehr kann als Stasi und Gestapo

Denn sie haben unsere Verbindungsdaten, die Aufschluss geben über unsere Gewohnheiten, Krankheiten, Liebschaften, politischen Überzeugungen. Sie haben unsere Bewegungsprofile, durch unsere Handys sind wir jederzeit zu orten. Sie bewahren alles auf, man kann ja nie wissen. Sie beobachten die Bewegungen auf unseren Konten, und die windelweichen Beschwichtigungsversuche unserer Banken, dass in unseren Geldverkehr möglicherweise hineingeschaut, aber "ganz sicher" nicht eingegriffen werden könne, treiben einem die Empörungstränen in die Augen. Wahrscheinlich könnte ein versierter Geheimdienst-Hacker den Fall Hoeneß in einem Bruchteil der Zeit aufklären, den unsere Justiz dafür brauchen wird. Und wahrscheinlich gibt es Menschen, die selbst darin kein Problem sähen.

Hier ist ein System am Werk, das milliardenfach mehr kann als Gestapo und Stasi zusammen. Aber da wir es nicht spüren, noch kaum spüren, wehren wir uns nicht. Die Schreckstarre, in die Deutschland seit Snowdens Enthüllungen gefallen ist, ist, to say the least, überraschend. Vor dreißig Jahren noch halbe Volksaufstände wegen ein bisschen Volkszählung, heute: nichts. Ruhe im Karton.

Frau Merkel "wartet da lieber". Herr Mißfelder, angesprochen darauf, dass Geheimdienste Handyhersteller zwingen, Sicherheitslücken extra einzubauen, damit sie auf die Geräte, die weltweit, also auch hier, fast flächendeckend benutzt werden, bequem Zugriff haben, sieht darin allen Ernstes "kein Thema der Politik". Es handele sich vielmehr um "ein Problem zwischen der amerikanischen Regierung, der NSA und den Herstellern. Damit haben wir in Deutschland nichts zu tun." Meine hässliche private Rachefantasie besteht seither darin, dass ihn dieser Satz für den Rest seiner politischen Karriere verfolgt, in YouTube-Dauerschleife.